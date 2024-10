Wildes Post-Punk-Unterfangen mit weitem Blick über den Tellerrand!

Nachdem sich GURRIERS zuletzt eher darauf beschränkt hat, neues Material als digitale Single zu veröffentlichen, hat das Post-Punk-Projekt aus Dublin nun auch wieder ein vollwertiges Album am Start, das jedoch von Anfang an für ordentlich Turbulenzen sorgt. Die Iren wollen sich stilistisch nicht einschränken und experimentieren mit allen Randgebieten der elektronischen Musik, ohne dabei ihren Post-Punk-Ursprung außer Acht zu lassen. Das Ergebnis sind stampfende Industrial-Rocker, verträumte Dark-Wave-Nummern, ein dezenter Hauch Indie-Atmosphäre und recht wilde, stimmungsvolle Elektro-Rocksongs, bei denen Acts wie PITCHSHIFTER sicherlich Pate stehen dürften.



Die neue Platte geht viele konträre Wege, lebt aber auch von ihren Kontrasten, die gerade zum Ende hin ein paar unverhoffte Wendungen nehmen. Nach dem manchmal recht hektischen, bisweilen aggressiven Schlagabtausch, den sich die Musiker hier liefern, ist eine melancholische Nummer wie der Titelsong zum Schluss dann doch eine echte Überraschung, der man sogar ein gewisses Hitpotenzial zusprechen kann. Dabei geht GURRIERS eigentlich lieber den unkonventionellen Weg, erinnert in straighten Nummern wie 'No More Photos' und 'Approchable' gerne auch mal an KILLING JOKE, scheint sich aber auch das Gitarrenfundament von NINE INCH NAILS zunutze zu machen, wie Stücke der Sorte 'Dipping Out' und 'Prayers' untermauern.



Letztlich ist es eine echte Achterbahnfahrt, manchmal unterkühlt, meist aber doch sehr emotional, obschon hier vieles nur an der Oberflächt kratzt und die Band mit raschen Wendungen die Stimmungslage wieder massiv beeinflusst. Folglich braucht es auch ein wenig Zeit, um diese ambivalente, jedoch nicht heterogene Show wirklich genießen und fassen zu können, wobei der Lohn auf alle Fälle ein sehr abgefahrenes, kreatives und schließlich auch ordentlich kickendes Gesamtwerk geworden ist. Man darf nur nicht den Fehler machen und sich anfangs von den arg verzerrten Klängen die Lust nehmen lassen. "Come And See" ist eine echte Herausforderung, die jedoch am Ende gehörig zurückzahlt.