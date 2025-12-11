Auf einem Nebenpfad.

Unter den Bands, die in den letzten zehn Jahren aufgetaucht sind, gehört das australische Quartett GREYSTONE CANYON mit seinem melodischen und detailgenau arrangierten Hardrock zu jenen, die einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht haben. Darüber, ob die Gruppe dem dritten Album als vermeintlicher "Make it or break it"-Scheibe aus dem Weg gehen wollte, kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Auf jeden Fall hat sie statt einer normalen Studioscheibe ein Minialbum mit eher ungewöhnlichem Konzept aufgenommen. Der Titel "Something Borrowed...Something New", der an einen Ankleidungsbrauch für Bräute erinnert, deutet es bereits an: Das Teil besteht jeweils etwa zur Hälfte aus gecoverten Stücken und eigenem, neuem Material. Wie die Band ausdrücklich betont, wurde es live mit allen Mitgliedern im selben Raum ohne technische Tricks aufgenommen.



Gecovert wurden ausnahmslos Rockklassiker aus den Siebzigern. Mit der Auswahl von UFO, ZZ TOP, LED ZEPPELIN, THIN LIZZY und NEIL YOUNG beweist GREYSTONE CANYON nicht nur guten Geschmack, sondern verweist mutmaßlich auf Vorbilder der eigenen sorgsam ausgearbeiteten Musik. Die Interpretationen halten sich überwiegend nah an den Originalen. Ausnahme ist 'Hey Hey, My My (Into The Black)' von NEIL YOUNG. GREYSTONE CANYON spielt die Nummer als Ballade mit Streicherklängen, die eine sehr eigene Note hat, dabei aber auch nur geringfügig stärker an das akustische Gegenstück 'My My, Hey Hey (Out Of The Blue)' erinnert.



An eigenen Songs serviert die Gruppe zunächst 'Drives Us', einen ebenso lässigen wie kernigen Rocker mit der für sie typischen leichten Southern- und Country-Schlagseite. Mit 'Friend Of The Fox' gibt es ein semi-akustisches, heiter-entspanntes Instrumental zu hören, das nach Aussage der Band von den verträumten Nummern beeinflusst ist, die einst auf den Alben von BLACK SABBATH eingestreut waren. Das kurze dramatische Instrumental 'AAF' beruht auf der australischen Nationalhymne und dient möglicherweise als Vorspiel für einen starken Abschluß des Albums namens 'Stealing Our Freedom', in dessen wunderbaren Leadbreak die Truppe Doppel-Leadgitarren erklingen lässt.



Mit den eigenen Stücken auf "Something Borrowed...Something New" liefert die Band wieder beachtliches Material, und mit den gecoverten Liedern stellt sie sich, ob es von ihr beabsichtigt ist oder nicht, in eine Traditionslinie zu Rockgrößen der Vergangenheit, und das zu Recht. Jedenfalls darf man jetzt schon gespannt sein auf das nächste reguläre Album von GREYSTONE CANYON.