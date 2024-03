Coole 3-Track-EP mit ernstem Background.

Drei Jahre nach ihrer letzten Scheibe melden sich die GODS & PUNKS aus Rio de Janeiro wieder mit neuem Material zurück. Inspiriert von ihrer letzten Europareise hat die Band einige Beobachtungen verarbeitet und ihnen ein musikalisches Forum gegeben, welches sich inhaltlich aber weitestgehend an die Songs von "The Sounds Of The Universe" ankoppelt.

Im Titelsong der neuen 3-Track-EP beschäftigen sich die Brasilianer mit dem hohen Müllaufkommen in der gesamten Welt. Die Ereignisse um den Streik der Müllentsorger in Paris hat der Band die Augen geöffnet und die Ideem zum Song gegeben, der mit einer leicht depressiven Note jedoch den gewohnt verschleppten Heavy Rock mit deutlichen 70s-Vibes bietet, den die Truppe in den letzten Jahren Stück für Stück verfeinert hat. Das semi-balladeske 'Dinosaur Feathers' thematisiert die schweren Krankheiten im Alter, vertont das Ganze auch entsprechend bedrückt, beinhaltet aber dennoch eine feine Melodie, die sich schnell in die Muscheln gefräst hat.

Als Letztes gibt es mit 'Purple Moon' den ersten Song, den GODS & PUNKS jemals komponiert hat - und gleichzeitig auch den schnellsten. Ungewöhnlich hierbei sind die Gitarrensoli, die (auch wenn der Vergleich insgesamt vielleicht ein wenig hinken mag) taatsächlich an den Stoff der ersten IRON MAIDEN-Alben erinnert, an sich jedoch von einem traditionellen Hardrock-Groove geführt werden. Die Band hat das Stück neu aufbereitet und nun erstmals veröffentlicht; eine gute Idee, denn mit diesen beschwingten Eindrücken verabschiedet sich "Mountain of Garbage" auch schon wieder für den Moment.

Unterm Strich dient diese EP sicherlich dazu, die GODS & PUNKS wieder ins Gedächtnis zu rufen, da die letzte Platte schon eine Weile zurückliegt. Viel wichtiger jedoch ist der Umstand, dass die drei Songs wieder richtig Bock auf weiteren Stoff machen - und der darf gerne so klingen wie diese neuen Nummern!