GLORIOUS DEPRAVITY - Death Never Sleeps

Death Never Sleeps

Mehr über Glorious Depravity

Genre:
Death Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Transcending Obscurity Records
Release:
07.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Slaughter The Gerontocats
    2. Stripmined Flesh Extractor
    3. Freshkills Poltergeist
    4. Sulphrous Winds (Howling Through Christendom)
    5. Scourged By The Wings Of The Fell Destroyer
    6. The Devouring Dust
    7. Carnage At The Margins
    8. Necrobotic Enslavement
    9. Death Never Sleeps

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren