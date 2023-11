Harmonien ohne Ende - eine kurze Reise an den Bodensee!

Als musikalische Zeitreise betrachtet Ralf W. Garcia seinen Kurztrip zu seinen musikalischen Ursprüngen, die er auf "Lake City Kid" betreibt. Aufgewachsen in Konstanz, in direkter Umgebung des Bodensees, reflektiert er die Ruhe und Stille seines damaligen Heimatortes und lässt seinen Bass dabei gerne mal etwas intimer singen.



Musikalisch bewegt sich GINGERBASS indes im Grenzbereich zwischen instrumentalem Prog und dezenten Fusion-Ansätzen, ohne dabei in irgendeiner Form selbstverliebt das volle Instrumentarium auszupacken, sondern um tatsächlich kleine Geschichten zu erzählen, die er von seiner vollends melodischen Tracks sehr harmonisch aufleben lässt. Hier setzt er immer wieder kurze Akzente, die dem Material seiner neuen EP einen recht hohen Wiedererkennungswert gibt.



Insofern ist es eigentlich schade, dass Garcia und sein Sidekick David O'Donovan, der für die übrigen Saiteninstrumente zuständig ist, sich diesmal nur über die kurze Distanz versuchen. Das Material hat genügend Tiefe, um weitere Ausdehnungen zu bekommen, und bevor die musikalische Reise ihre Highlights so richtig offenbaren kann, geht es leider schon wieder über die Ziellinie. Einen derartigen Wermutstropfen kann man ob der Qualität der Darbietung zwar gerne schlucken, jedoch empfindet man relativ schnell eine Nähe zur melodischen Gitarrenarbeit und den leichten Grooves, so dass der Wunsch nach mehr ein absoluter Selbstläufer ist.



Für das kommende Jahr hat GINGERBASS allerdings schon ein weiteres Album in Aussicht gestellt, das hoffentlich an die tollen Songs von "Lake City Kid" wird anknüpfen können. Probehören kann man die fünf Kompositionen auf der Bandcamp-Page des Duos - und das sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen.



Anspieltipps: Lake City Kid, Turtleneck