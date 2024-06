Doom frei von Schwerkraft.

FOREVER FALLING in die stilistisch sehr eng definierte Funeral-Doom-Schublade zu stecken, würde dem Output dieser italienisch-amerikanischen Vereinigung sicherlich nicht vollends gerecht werden, auch wenn die Band sich im weitesten Sinne selbst in dieser Sparte sieht. Das Fundament von "The Determinism Of Essence In Matter" ist jedoch ganz klar die Vermengung von klassischem Doom und verschlepptem Todesblei, wie ihn NOCTURNUS vor einer halben Ewigkeit salonfähig gemacht und Acts wie PARADISE LOST und MY DYING BRIDE ihn weiterentwickelt haben. Auch wenn die Truppe einige klare Parallelen aufzeichnet und ebenso wie die angesprochenen Amis auf einen wunderbaren Keyboard-Teppich im Hintergrund bauen können, kann sie auf ihrem neuen Album einige sehr klare Akzente setzen, die den zeitlosen Charakter dieses Sounds noch einmal in Gänze offenlegen, dem epischen Death/Doom aber auch noch ein paar sehr erfrischende Impulse versetzen können.



Statt nämlich morbide sphärische Komponenten allzu sehr in den Vordergrund zu stellen, baut FOREVER FALLING auf richtig starke Gitarrenmelodien, platziert die Riffs mit genügend Ausdruckskraft, behilft sich immer wieder mit monumentalen akustischen Harmonien und schafft sich somit einen recht unbegrenzten Raum, der für eine Combo aus diesem Segment relativ leicht zugänglich ist. Auch deshalb, weil die Melodien schnell sitzen und die sechs Kompositionen trotz ihrer individuellen Überlänge nicht den Faden verlieren. Sieht man mal vom etwas mauen 'September Song' ab, in dem hier und dort auch ein paar kitschige Leads verwendet werden, ist "The Determinism Of Essence In Matter" in seiner ausladenden Epik und mitsamt der richtig starken Performance ein echter Glücksgriff für Liebhaber der oben aufgeführten Acts. Die sakrale Tiefe der britischen Doom-Szene trifft hier auf die etwas rohere Strahlkraft des amerikanischen Dooms, auch wenn die recht tief gestimmten Erzählungen von FOREVER FALLING eine gewisse Schwere mitbringen, arbeitet sich die Band mit einer erstaunlichen Leichtigkeit durch ihre üppigen Hymnen und trifft den Nagel speziell in 'The Touch Of Ice' und 'To You...' so richtig auf den Kopf.



FOREVER FALLING muss man als Fan des finsteren Dooms auf jeden Fall auf dem Zettel haben, das zeigt der aktuelle Release. Mit "The Deteminism Of Essence In Matter" hat das internationale Ensemble definitiv einen echten Hochkaräter am Start!