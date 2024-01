Pure Robben Ford.

Wenn er nicht in zahlreiche Projekte mit MILES DAVIS, B. B. KING und KISS oder in seiner Bands THE YELLOWJACKETS und JING CHI für das gewisse Extra sorgte, hat sich ROBBEN FORD schon im zarten Alter von 21 Jahren an seiner ersten Soloplatte versucht. Stolze und atemberaubende 50 Jahre später im Rockzirkus kann der kalifornische Ausnahmegitarrist – ob im Blues-, Jazz- oder Rock-Bereich – auf eine Karriere und Diskografie zurückblicken, die ihresgleichen sucht.



Doch vorliegend soll es weniger um den Einfluss des Mannes gehen, sondern sein neuestes Live-Album "Night In The City" im Mittelpunkt stehen, das 2021 – also nach dem Lockdown – in der City Winery in Nashville, Tennessee, aufgenommen wurde und eine sehr ausgewogene Mischung aus alten sowie neuen Stücken seiner Karriere beinhaltet. Gemeinsam mit Schlagzeuger Nate Smith, Bassist Anton Nesbit und den Saxophonisten Jeff Coffin und Jovan Quallo erzeugt ROBBEN FORD eine sehr kraftvolle Aura.



Leider sind es vorliegend nur acht Stücke aber auf immerhin 54 Minuten, die sich auf "Night In The City" angesammelt haben, aber die unterstreichen FORD ROBBENs außergewöhnliches Gespür für unnachahmlichen Blues Rock mit starkem Jazz-Anteil in vollen Zügen. Ein wohliger Klang, ein gespanntes Publikum und ein bestens aufgelegter Altmeister, der vor allem gemeinsam mit den Bläsern im Mittelpunkt steht.



Die Platte klingt wie aus einem Guss, transportiert das einstige Live-Feeling Nashvilles sehr gut in mein heimisches Grevenbroicher Wohnzimmer und macht aus ihm eine Chillout-Lounge im hochklassigen Blues-Format. Inmitten des kalten Herbstes schwingt eine wohlige Wärme mit, die damals aktuellen "Pure"-Kompositionen 'Blues For Lonnie Johnson', 'Balafon' oder das hundeschnauzencoole 'Pure White Rock Beer 8 Cents' kommen erstaunlich zeitlos rüber und Klassiker der Marke 'Cotton Lady' und der 'At The Apollo'-Abschluss sind ohnehin eine Bank.



Zugegeben, das eine oder andere Cover von BOB DYLAN, BILLY BOY ARNORD, ALLEN TOUSSAINT oder eben B. B. KING hätten der Setliste noch die Krone aufgesetzt, doch "Night In The City" ist längst nicht das erste und sicherlich auch nicht das letzte Live-Album aus dem Hause ROBBEN FORD und ob der damaligen Aktualität des "Pure"-Albums hat der Gitarrenakrobat eine Songauswahl erstellt, die gut aufeinander abgestimmt ist und die eine oder andere, kleinere Überraschungen bereithält. Doch allen voran thront die Atmosphäre, diese hochentspannte aber faszinierende Aura, die alle Songs mit sich bringen und "Night In The City" zu einem wirklich guten Live-Album im Jazz'n'Blues-Rock-Sektor machen.