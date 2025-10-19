Instrumental ordentlich, gesanglich bedenklich.

Fangen wir doch einfach mal mit dem Positiven an: Das Artwork macht Lust, in das dritte Album der Australier nach dem Debüt "Our Long Journey To The Middle" (2022) und dem Zweitwerk "House At The Centre Of The Universe" (2023) reinzuhören. Eine Pyramide kombiniert mit Bäumen, dazu kalte Farben und eine SciFi-Anmutung, das ist doch schon mal nicht verkehrt.



Wenn nach dem Intro 'Days' der erste waschechte Song namens 'Talus' erklingt, fällt gleich der Klang des Schlagzeugs positiv auf. Auch die Gitarre tönt satt, und der Bass knurrt angenehm. Man hört auch, dass hier ein Power Trio musiziert, auch nicht schlecht... Aber dann setzt der Gesang ein, und die ersten Zweifel beginnen aufzukeimen, gerade die hohen Töne überschreiten gerne mal die Schwelle zum Schrägen. Das Drumming wiegt dies zunächst auf, aber je mehr Lieder erklingen, desto stärker beginnt der Gesang zu nerven.



Für einen beispielhaften Eindruck teste man gerne einmal 'Anxiety Machine', das ist gleichzeitig der leidigste und hartnäckigste Track für das empfindliche Gehör. Diese Eigenschaft zeigt er auch gleich von Beginn an. Beim Zehnminüter 'Years' fehlt mir trotz guter Ansätze  beispielsweise im Bereich der spacigen Keyboards und beim psychedelischen Mittelteil  der Spannungsbogen, um das Interesse über die gesamte Distanz hin zu wahren. Das Hauptriff zu Beginn kommt mir auch nicht ganz unvertraut vor. Es ist schon auffällig, dass das gut einminütige 'Spiral Stairway', bei dem massive Halleffekte auf dem Gesang liegen, der coolste Song auf "Transmission Echo" ist.



Das Album ist im instrumentalen Fachgebiet nicht schlecht gemacht. Die Songs sind aber jetzt auch keine Überflieger, als dass man über die schneidenden hohen Töne auf "Transmission Echo" hinweghören könnte.