Ein kurzer Ausflug nach Nerdistan.

Spider of Pnyx, seines Zeichens Mastermind und Alleinunterhalter bei FELL OMEN, scheint ein positiv verrückter Charakter zu sein. Zumindest mit Blick auf die recht nerdigen Kommentare auf der Bandcamp-Page zur Besetzung seines Soloprojekts lässt er den Schluss zu, dass er einerseits mit voller Hingabe bei der Musik und seinem Act ist, andererseits aber auch ein wenig durchgeknallt erscheint, wenn er stilistische Neulinge wie Dungeon Synth einführen möchte. Im Kern ist FELL OMEN allerdings eine eher punkig ausgerichtete Black-Metal-Combo, die es gerne rau und verdorben mag und auf "Invaded By A Dark Spirit" keinen Hehl daraus macht, dass VENOM und Konsorten zu den wichtigsten Einflüssen in der Entstehung dieses Debüts zählen. Nur hat Spider of Pnyx eine sehr seltsame Art, diese Vorlieben auch musikalisch umzusetzen.

Im überlangen Intro 'Don't Go Hollow, You Have Steel' lässt er jedenfalls schon einmal erahnen, dass klassischer Heavy Metal ebenfalls zu seinen Steckenpferden gehört, und diese manchmal recht launischen Übergänge zwischen ungestümen Attacken und melodischem Klassikstahl blitzen auch in den späteren Nummern immer wieder mal auf - allerdings nicht imemr zugunsten des eigentlichen Songmaterials. Dass er nahezu tanzbare und zugleich Folk-affine Fragmente im Titelsong bzw. im abschließenden 'In The Poison Swamp' unterbringt, mag zwar den kauzigen Charakter der Platte weiter bekräftigen, doch der Kontrast zu den pfeilschnellen, dreckigen Black-Metal-Offensiven in den gleichen Songs ist einfach zu erheblich, als dass diese Kombination passen könnte. Wenn dann auch noch die Defizite bei den Leadgitarren aufflammen und man das Gefühl hat, hier sei handwerklich noch einiges im Argen, lässt sich irgendwann auch nicht mehr mit Old-School-Spirit oder dergleichen argumentieren - zumal die zugehörigen Stücke wie 'Upon The Cliff, In Castle Stormveil' und 'Dungeon Metal Punks Besieging Digital Castles' dann auch niemanden mehr vom Hocker hauen.

Es ist ein zweischneidiges Schwert mit diesem Release, denn so sehr man sich auch für "Invaded By A Dark Spirit" begeistern möchte, weil der Mastermind doch recht sympathisch daherkommt, so schnell muss man auch realisieren, dass der musikalische Output vorwiegend Käse ist. FELL OMEN als Fun-Projekt zu betreiben, scheint aktuell mehr Sinn zu ergeben. Eine Zielgruppe herauszufiltern, wäre dann längst nicht so mühselig oder gar unmöglich.