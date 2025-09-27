FEANOR - Hellhammer

Hellhammer

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
7.00
Label:
No Remorse Records
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Sirens Of Death
    2. Bad Decisions
    3. Hellhammer
    4. Remember The Fallen
    5. The Conqueror's Path
    6. The Epic Of Gilgamesh Pt. 2 (The Quest For Immortality)
    7. H.M.J.
    8. Maglor The Singer
    9. Forged In Steel
    10. The Flight Of The Valkyries
    11. Houses Of Fire
    12. The Ballad Of Beren And Luthien
    13. This One's For You

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

