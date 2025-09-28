FARGO - Live in '25

Live in '25

Mehr über Fargo

Genre:
Hardrock
Label:
SPV / Steamhammer
Release:
12.09.2025

    1. Intro
    2. Rain Of Champage
    3. Gimme That Bone
    4. Leave It
    5. I'm A Loser
    6. Soul Survivor
    7. Little Miss Mystery
    8. Frontpage Lover
    9. A Girl Like A Trigger
    10. Tokyo
    11. Don't Talk
    12. The Tide Is Turning
    13. Little Smile
    14. Hard Attack
    15. Arrows In The Wind

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

