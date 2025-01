Unerwartet starker Prog-Metal aus Hellas!

Die verblassenden Echos stammen aus Griechenland und deuten im Bandnamen bereits an, dass es wohl eher ruhig zugehen dürfte. Das wird noch unterstützt durch die Titelgebung der einzelnen Stücke, denn das fünfteilige 'The Stages Of Grief' nimmt mehr als die ersten 24 Minuten des Albums ein. So wundert es mich nicht, dass der erste Teil ruhig, instrumental und mit einem schönen Gitarrensolo beginnt, bevor es doch noch metallisch wird. Doch mit dem zweiten Teil beginnt "Shadow Of Another" richtig, denn jetzt stößt auch Sänger Dimitris Stratikis dazu. Jetzt treten wir ein in den Progressive Metal, durchaus härter als ich es erwartet hätte.



Die Band wurde 2019 in der Stadt Volos in Griechenland gegründet und hat sich vorgenommen, in der Progressive-Metal-Szene Aufsehen zu erregen. Ich kann behaupten, dass sie das Zeug dazu hat, auch wenn das Konzept, verschiedene Gefühle der Trauer als Longtrack zu vertonen, durchaus verkopft klingt und wirkt. Aber da die einzelnen Teile für sich jeweils einfach gute Lieder wären, fällt der Gedanke nicht ins Gewicht. Nach dem kraftvollen 'Anger' folgt das melancholisch-symphonische 'Bargaining', das erst im letzten Drittel wieder Fahrt aufnimmt. 'Depression' lebt wieder vom gefühlvollen und versierten Gitarrenspiel von einem der beiden Gitarristen, Petros Printezis oder George Theodoropoulos, und dem Kontrast zwischen ruhigen Passagen und verzerrten Gitarren. Der letzte Teil 'Acceptance' wartet dann mit einem echten Bonbon für Metaller auf, denn als Gastsänger konnte kein Geringerer als SAVATAGEs Zak Stevens gewonnen werden. Allein das sollte schon beinahe als Kaufgrund genügen!



Aber auch außerhalb des Fünfteilers kann "Shadow Of Another" überzeugen, auch wenn ich mir von den metallischeren Passagen ab und an etwas mehr wünschen würde, aber dieses Gefühl lässt mit jedem Spin nach, weil die Lieder sich einprägen und wachsen bis hin zum passenden Ende 'The Final Act'. Es ist kaum zu glauben, dass es sich bei diesen Output um eine neue Band und das Werk doch weitgehend unbekannter Musiker handelt, die Reife der Kompositionen ist absolut erwähnenswert.



Für Freunde des progressiven Metal ist "Shadow Of Another" ein absoluter Tipp. Die Einflüsse sind vielfältig und man mag an verschiedenen Stellen an die eine oder andere Konstante des Genre erinnert werden, aber es ist jeweils eine andere Band, deren Einfluss man zu hören meint. So vermögen die Griechen der Schublade noch nicht viel Neues hinzuzufügen, aber das tun die meisten bekannten Bands des Stils auch nicht (mehr), mehr habe ich aber nicht zu kritisieren. FADING ECHOES ist es wert, angetestet zu werden. Da nun sicher alle mehr als gespannt sind, wie denn das Lied mit Zak Stevens nun klingt, ist hier das entsprechende Video:



The Stages of Grief: Part V - Acceptance, feat. Zak Stevens (SAVATAGE/TSO)







https://www.youtube.com/watch?v=khgwRlZdrCM



Das Album kann über die Bandcamp-Seite von FADING ECHOES erworben werden.