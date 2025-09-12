EXELERATE - Hell For The Helpless

Hell For The Helpless

Mehr über Exelerate

Genre:
Power Metal
∅-Note:
10.00
Label:
From The Vaults / Target / SPV
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Breach
    2. The Madness
    3. The Summoning
    4. Headfirst Into The Void
    5. A Painful Debt
    6. Death Cult
    7. Failing In Lust
    8. Impending Doom
    9. The Legend Of Lightning
    10. Stranger Out Of Time

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

