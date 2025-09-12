Ein Klassiker - jetzt schon!

Bei einem Album wie "Hell For The Helpless" geht es in erster Linie darum, Entschuldigungen zu suchen. Entschuldigungen dafür, dass man die dänische Power-Metal-Combo bis hierhin noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich tröste mich damit, erst einmal beim Keep It True Festival gewesen zu sein und deshalb nicht jede Insider/Underground-Diskussion mitgemacht zu haben, doch mehr Ausreden finde ich auch nicht, das selbstbetitelte Debüt noch nicht im Schrank zu haben, schließlich gehört "Exelerate" (das weiß ich jetzt!) zu den besten Erstlingswerken, die der Sektor in den vergangenen zehn Jahren hervorgebracht hat.

Mit genügend Bühnenerfahrung, reichlich Motivation und erstklassigen frischen Ideen ist die Band nun ins Studio marschiert, um einen würdigen Nachfolger einzuspielen, und man darf wohl gerne auch behaupten, dass die Nordeuropäer sich auf "Hell For The Helpless" noch einmal selbst übertroffen haben - und dass die Keep-It-True-Credibility mit jedem Ton der zehn neuen Kompositionen souverän mitschwingt.

Man stelle sich vor, ANGEL DUST und HELLOWEEN würden ihre Klassiker übereinanderlegen, derweil auch mal bei QUEENSRYCHE ins Portfolio schauen und dazu den klangvollen Sound klassischen US Metals in die Waagschale werfen, und ruckzuck ist man beim Material dieses durchgehend fantastischen Kleinods, das man auch als Liebhaber teutonisch geprägter NWoBHM-Releases sofort mit erhobener Faust feiern wird. Jede, aber auch wirklich jede Nummer bietet Power Metal der Extraklasse, jede Gesangslinie weckt Erinnerungen an so viele glorreiche Auftritte in der Bang-Your-Head-Historie, und jede Hookline sitzt so präzise, dass selbst die alten Klassiker ins Wanken geraten, weil EXELERATE auf jede Frage die passende Antwort findet. Die Gitarrenarbeit ist ganz nebenbei auf Killerniveau, die bereits angesprochenen Vocals erreichen den Tyrant/Conklin-Level und mit den leicht angeproggten Arrangements dürfte man sogar Liebhaber der alten FATES WARNING-Meisterwerke aus dem Stuhl hauen, so geil ist diese inoffizielle Hommage an die goldenen Zeiten dieses Genres.

Als Verfechter des absoluiten metallischen Edelstoffs fragt man sich oft genug, wann man eine Band mit den höchsten Ehren überschütten soll, schließlich sind die Gelegenheiten immer wieder in Griffweite. Bei "Hell For The Helpless" muss man aber gar keine langen Ausflüchte suchen, nicht mit der Höchstnote zu wedeln, denn dieses Album ist klassischer Heavy Metal in Reinkultur und in absoluter Bestform. Hail To Denmark, Hail To EXELERATE!