EVILCULT - Triumph Of Evil

Triumph Of Evil

Genre:
Heavy Metal / Black Metal
∅-Note:
4.00
Label:
Awakening Records
Release:
19.09.2025

    1. Diabolical Alchemist
    2. Midnight Ritual
    3. Triumph Of Evil
    4. Satanic Revolution
    5. Waves Of Agony
    6. The Abyss
    7. Warrior Of Doom
    8. Nosferatu
    9. Endless Night

