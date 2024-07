Eine kurze Lehrstunde in schwedischem Todesblei.

Ein schwedisches Underground-Label, eine schwedische Band und typisch schwedischer Death Metal - das verspricht das Gesamtpaket zum neuen Release der Newcomer von ENVIG. Auf ihrer frisch gepressten EP kombinieren die Herrschaften die elementaren Bestandteile des klassischen Elchtods, wecken dabei ständig Erinnerungen an vergangene und noch aktive Legenden. Dabei haben sie aber dennoch eine deutliche individuelle Note in ihr Material gepresst - trotzdem ist von UNLEASHED bis HYPOCRISY so ziemlich alles enthalten, was das Todesblei liebende Herz begehrt.



Schon der Opener von "Eskatos" ist eine wahre Wonne: ein straighter Einstieg mit einem feinen Melodiebogen geht in eruptiv-dynamische Arrangements über, die schließlich in einem Finish enden, von dem Tägtgren und Co. sicherlich begeistert sein dürften, würde man ihnen den Zugang zu 'Totalitär Slutpunkt' gewähren. Auch das auf Dauerattacke getrimmte, meist ungestüme 'Fran Yxa Till Karbin' und das überaus melodische, aber dennoch recht derbe Geknüppel im Rausschmeißer 'När Lien har Svept' gehen mächtig nach vorne und demonstrieren skandinavischen Death Metal, wie man ihn von der Pike auf lernen sollte. Bleibt zuletzt noch das bullige, etwas dreckigere 'Helvetets Rand', bei dem auch Liebhaber der alten ENTOMBED-Schule auf ihre Kosten kommen sollten, ohne dass sich ENVIG bewusst zu nah an den allseits großen Namen der nordischen Szene orientieren muss. Es ist vielmehr der Fluss der Dinge, eine Menge gutes Bauchgefühl, aber auch intelligentes, vielschichtiges Songwriting, mit dem die Band hier ihr Publikum auf dessen Kosten bringt.



Leider ist "Eskatos" nur ein Shortplay-Release geworden, der aber an einigen Stellen schon deutliche Ausrufezeichen setzt. Hoffentlich kann die Truppe schon bald etwas ausdauernder nachlegen und die positiven Eindrücke bestätigen - davon ist aber den ersten Erfahrungen nach definitiv auszugehen!