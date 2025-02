Richtig tolle Neueinspielung eines absoluten Düster-Klassikers!

Eigentlich bin ich grundsätzlich der Meinung, dass bestimmte Perlen aus der Vergangenheit als solche auch in Erinnerung bleiben sollen und etwaige Neuaufnahmen den Charme der Originale gerne mal beschädigen. Rühmliche Ausnahmen, wie die erneute Vertonung der ganz alten SEPULTURA-Klassiker, bilden hier eine Ausnahme, stehen aber einer Flut von Nachbearbeitungen gegenüber, die sich die jeweiligen Künstler gerne auch hätten schenken können. Auch die Musiker von END OF GREEN haben noch einmal einen weiten Blick in den Rückspiegel gewagt und ihren 96er Silberling "Infinity" kurz vor dessen 30-jährigem Jubiläum neu angepackt, hierbei aber nicht bloß das Songmaterial leicht bearbeitet, sondern auch den Sound an die Möglichkeiten der aktuellen Studio-Generation angepasst. Und durfte man auch hier skeptisch sein, wie Klassiker wie 'Away', 'Seasons Of Black' und das balladeske Titelstück in neuem Gewand klingen mögen, beziehungsweise, ob man hier einigen Meilensteine im eigenen Katalog Schaden zufügen könnte, ist die Begeisterung über den "Twinfinity" betitelten Neuling am Ende riesengroß. Dies zeigt spätestens der Abgleich mit dem Originalmaterial, das der Wiederveröffentlichung auf einer Bonus-Disc ebenfalls beiliegt.



"Twinfinity" ist klangtechnisch auf jeden Fall eine echte Aufwertung. Die atmosphärische Tiefe, gerade in den ruhigeren Momenten des Albums, erreicht einen ganz neuen Level und die doomigen Gitarren krachen viel heftiger. Auch die Stimme von Michelle Darkness gibt heuer einfach viel mehr her, wirkt variabler und verleiht den neun Kompositionen dieses besondere Etwas, das man auf den letzten END OF GREEN-Releases immer wieder extra hervorheben musste.



In Sachen Songwriting gab es anno 1996 schon nichts zu beklagen. Während in Skandinavien, Portugal und Holland Doom/Gothic-Kombinationen wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, haben sich die hiesigen Düsterheimer von END OF GREEN zunächst im Underground, später auch darüber hinaus, langsam einen Namen gemacht, der nicht zuletzt auf diesem Release beruht. Insofern war bereits bekannt, dass "Infinity" ein unveredeltes Rohjuwel gewesen ist, das sich mitsamt der soundtechnischen Aufwertung nun endgültig die Krone aufsetzt. Dass die Scheibe, so zeitlos wie sie nun einmal klingt, auch ein Album aus dem Hier und Jetzt sein könnte, bestätigt END OF GREEN in der Herangehensweise und macht "Twinfinity" zu einer der wenigen Ausnahmen in Sachen Neueinspielung, die wirklich richtig viel Sinn ergibt. Selbst Besitzer des Originals sollten sich hier noch mal aufraffen und der Re-recorded-Variante den verdienten Zuschlag geben!