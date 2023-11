Großartig komponierter Melodic Progressive Power Metal aus Bella Italia!

Wie? Was? ELDRITCH? Nie gehört... Diese Antwort bekommt man noch viel zu oft, selbst aus dem Munde gestandener Metal-Fans, wenn die Sprache auf diese italienische Ausnahme-Combo kommt. Und letzteres Prädikat haben sich die Jungs um das unkaputtbare Duo Eugene Simone und Oleg Smirnoff gleich in vielfacher Hinsicht verdient. Klar, ELDRITCH hat es niemals wirklich über die Underground-Grasnarbe hinaus geschafft, aber man könnte (und sollte vielleicht...) einen ganzen Roman über die Geschichte dieser Band schreiben. Hier nur die ultrakurze Fassung: Anfang der 1990er gestartet, erregte ELDRITCH 1995 mit dem tollen Debüt "Seeds Of Rage" einiges an Aufsehen in der Progressive Metal-Szene. Was danach kam, beschreibt man am besten als eine weitere elf Scheiben andauernde Reise durch die Höhen und Tiefen der Musik und des Lebens mit einem ewig zirkulierenden Besetzungskarussell, zahlreichen Label-Wechseln und mindestens genau so vielen musikalischen Veränderungen und stilistischen Eskapaden, so dass man es Fans und Journalisten offensichtlich schwer machte, diesen ganzen Volten noch zu folgen. Die Reise ging von Progressive zu Melodic Power Metal (auf dem tollen Album "El Niño" von 1998 nachzuhören) über Thrash-Einflüsse und vereinzelte Rückbesinnungen zu alten Tugenden, wie auf "Neighborhell" (2006), bis hin zu doch eher ungeschickten Modern Metal-Versuchen zwischendrin. So wirklich den Überblick hat da vermutlich kaum jemand; ich kann nur sagen, dass mir das letzte Studioalbum "Eos" wieder mal ziemlich gut gefallen hat. Nun also ein neuer Wurf mit "Innervoid" und wieder stellt sich die bange Frage: Was hat ELDRITCH dieses Mal für uns im Gepäck?



Wenn man wie ich mit einer Mischung aus Vorfreude und Sorge an die Platte rangegangen ist, bleibt man nach dem ersten Track 'Handful Of Sand (Right Or Wrong)' gleich mit einer Maulsperre und ungläubigem Staunen zurück. Was ist denn hier los? Sollte es diese Band nach so vielen Jahren endlich geschafft haben, all ihre Stärken zu bündeln und zu fokussieren, allen experimentellen Quatsch beiseite zu legen und endlich das Album zu machen, was sich Fans wie ich seit Jahren wünschen? Weiter geht's mit 'Born On Cold Ash' und die Hoffnung bekommt weitere Nahrung. ELDRITCH serviert uns nicht mehr und nicht weniger als eine perfekt abgestimmte und vom ersten Ton an mitreißende Mischung aus Melodic, Progressive und Power Metal, die mich ob ihrer Schönheit und Klarheit am Anfang fast zu Tränen gerührt hat. Natürlich wird hier das Rad nicht noch einmal erfunden, aber die Zutaten, die Kunstgriffe und die kompositorischen Spannungsbögen sitzen derart präzise und leichtfüßig, dass sich das Bild einer eher langwierigen, manchmal abwegigen und am Ende doch sich glorreich erfüllenden Metamorphose aufdrängt.



Tatsächlich bleibt es nicht bei dieser initialen Euphorie, auch den Test mehrerer konzentrierter und entspannter Gesamtdurchläufe besteht "Innervoid" mit Bravour. Ich kann und will gar keine Lieder hervorheben, weil man hier von wunderbaren Gesangslinien, knusprigen Power-Riffs, orchestralen Arrangements, stimmungsvoll ruhigen, gekonnt aufgebauten eruptiven Uptempo-Momenten und locker-flockigen instrumentalen Spielereien, geradezu eingewickelt und metallisch verzaubert wird. Lediglich in der Mitte des Albums flacht das Songwriting-Niveau ein klein wenig ab, doch zum großen Finale trumpft ELDRITCH mit 'Lost Days Of Winter' und 'Black Bedlam' noch einmal ganz groß auf. Ich kann nur jedem Liebhaber der hier ins Feld geführten Stilrichtungen dringend empfehlen, sich diese musikalische Wundertüte nicht entgehen zu lassen. Die Band mit dem Namen, bei dem ich mich wohl am häufigsten vertippe, hat es tatsächlich geschafft, mich als treuen Fan der ersten Stunde noch einmal richtig zu überraschen und stolz zu machen auf mein uraltes ELDRITCH-Shirt, das natürlich längst nicht mehr passt... wer hat da gelacht? Kauft bitte "Innervoid" in Scharen, in welcher Form ihr auch immer Musik bevorzugt kauft, ich werde mich hier sicher für die edle Vinyl-Version entscheiden. Um es mal in Anlehnung an einen berühmten Landsmann auszudrücken: "Freude, schöner Götterfunken, Ladies & Gentlemen!"