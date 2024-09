Wunderschöne Melodien - aber sehr viele Wiederholungen!

Im Hinblick darauf, dass der erste Studiobesuch von ELDAMAR erst 2016 dokumentiert wurde, ist der Katalog der norwegischen Truppe schon ordentlich gefüllt. Und die Band kündigt bereits weitere ambitionierte Werke an. Zum Beispiel das zweiteilige "Ancient Journeys", eine musikalische Hommage an den vielleicht größten Einflussgeber Tolkien, das sich vom bisherigen Konzept von ELDAMAR aber nicht sonderlich weit abhebt. Auf "Creation", dem ersten Teil des Doppeldeckers, sind es post-metallisch unterlegte Soundscapes in einem durchweg harmonischen Setting, mit denen man das instrumentalliebende Publikum verzaubern möchte. Und in der Tat gelingt dies bisweilen auch ganz anständig.



Was man "Ancient Journeys Pt.I: Creation" jedoch relativ schnell anmerkt, ist eine gewisse Limitation bei der Erstellung der Arrangements. Die Melodien sind wiederkehrend, und dies nicht einzig aufgrund des homogenen konzeptionellen Backgrounds, sondern auch in der Gesamtbetrachtung der hier gebotenen zwei Akte des thematisch zusammenhängenden Werkes. Hinzu kommt, dass ELDAMAR die Songs teilweise sehr lang streckt und man irgendwann nicht mehr wirklich differenzieren kann, an welchem Punkt des Albums man sich nun befindet.



Der generelle Aufbau des Materials ist derweil wirklich gelungen. Die Band überzeugt mit sphärisch sehr dichter Performance, kreiert viele melancholische Klangmomente und schafft hin und wieder eine gewisse Faszination, die auch bei der inhaltlich eher marginalen Variation Bestand behält. Trotzdem ist die gesamte Darbietung relativ durchschaubar und irgendwann auch ein wenig monoton. Auch in den energischen Passagen wird immer wieder das gleiche Grundthema verwendet und erhält man letztlich den Eindruck, "Astral Journeys Pt. I: Creation" würde lediglich auf einem einzigen Grundmotiv aufbauen, auch wenn dies zugegebenermaßen ein wirklich schönes ist. Doch zum Ende hin macht sich eine leichte Ernüchterung breit, weil man längst das Gefühl hat, bereits alles gehört zu haben und dementsprechend auch nicht mehr nachgesetzt werden kann.



Die Gefahr, dass auch der zweite Teil des Konzepts einen einzigen fixen Orientierungspunkt bewahrt, ist daher gegeben. So entspannend diese Platte auch wirkt, so benötigt sie doch deutlich mehr Variation, um den zu Recht hohen Ambitionen von ELDAMAR auch einen Spiegel vorhalten zu können.