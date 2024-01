Wenn schon Klischees, dann gerne so!

Wirft man MOTÖRHEAD, DANKO JONES, VOLBEAT und die MISIFTS in einen Topf, rührt anschließend einmal kräftig um und macht sich Gedanken über das finale Gemisch, dürften die daraus resultierenden Ideen nicht weit von dem entfernt sein, was bei DUST & BONES seit einer gefühlten Ewigkeit an der Tagesordnung steht. Die Jungs mögen ein bisschen eigen sein, hier und dort auch gerne mal ein paar zusätzliche Klischees aufgreifen und gelegentlich auch ein bisschen drüber sein - aber den Unterhaltungswert ihres Outputs kann man auch ohne Augenzwinkern neidlos anerkennen.

Auf "Mission Back To The Forbidden Planet" packt die Truppe einmal mehr die ganze Palette aus, rockt sich durch beschwingte Nummern mit diversen Elvis-Tendenzen, mischt dezent bluesige Ansätze mit gemäßigtem Punk Rock, pflanzt aber auch immer wieder richtig nette Hooks ein, die trotz ihrer gelegentlich pathetischen Performance auf Anhieb zünden.

Das Problem, das sich bei DUST & BONES ergibt, bleibt dabei weiterhin bestehen: Die Band suhlt sich in den genannten Klischees, hat hier vor allem lyrisch mal wieder ein paar Ausreißer, bei denen Schmunzeln nicht mehr ausreicht, und verpasst ihren Songs auch mal ein paar Fragmente, die man gerne etwas kritischer sehen möchte. Doch sobald die Leads einsetzen, die Herren ihre Grooves tanzen lassen und diese unwiderstehlichen Vibes versprühen, die hin und wieder auch an TURBONEGRO erinnern, kann man einfach nicht den Zeigefinger heben - denn in Sachen Entertainment versteht sich DUST & BONES einfach auf einen sehr guten Gegenwert und verbreitet gleichzeitig eine Menge Spaß.

Und so ist es dann auch auf "Mission Back To The Forbidden Planet": Nummern wie 'UR R'N'R', 'Electricity' oder 'Remedy' sind keine kompositorischen Sternstunden, aber doch annehmbar unterhaltsames Material, das man gerne mal wieder in den CD-Schacht wirft. Zwar sind mit 'Feel Good' und 'For All The Good And The Bad' auch ein paar Durchhänger am Start, doch im Großen und Ganzen können sie den angenehmen Eindruck des neuen Albums auch nur geringfügig trüben. "Mission Back To The Forbidden Planet" ist keine Offenbarung, aber dennoch ein gutes, wenn auch sehr schlichtes Rock & Roll-Album!