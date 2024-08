Thrash und Todesblei im groovigen Gleichschritt.

Wenn man es erst einmal ganz nüchtern betrachtet und sich in die Vorstellung einer möglichen Live-Präsentation hineindenkt, kann man diesen Kanadiern eigentlich nur attestieren, ein richtig gutes Album mit einer Menge traditionellem Zündstoff zu bieten - traditionell deswegen, weil das Riffing bei DUSKWALKER sich vermehrt an den nordamerikanischen Thrash-Kapellen der späteren 80er orientiert und die groovigen Todesblei-Parts auch Liebhaber der frühen Florida-Szene abholen dürfte. Wenn man es also straight, dick und dreckig mag, scheint "Underground Forever" eine absolut lohnende Geschichte zu sein, die vor allem deswegen auch Spaß bringt, weil das Quartett eine Menge Leidenschaft in die Darbietung legt.



Doch leider gibt es auch vereinzelte Punkte, die zu einem kurzen, wenn auch nicht intensiven Widerspruch führen dürften. Damit wären wir dann beim kreativen Ouput des neuen Albums, der im Großen und Ganzen etwas reduzierter ist, weil DUSKWALKER das Risiko scheut und gerne eben auf dem schmutzigen Midtempo herumreitet, in dem auch Acts wie SACRED REICH und bisweilen TESTAMENT in bestimmten Passagen ihrer Historie zugelangt haben. Der markante Unterschied jedoch: die eher Todesblei-affinen Stücke von "Underground Forever" gehen nicht ganz so heftig ab wie der Stoff der Legenden.



Damit sollte DUSKWALKER jedoch gut leben können, schließlich ist das frische Material in der Summe ein richtig dickes Pfund, das vor allem zum Schluss hin mit sattem Riffing zu überzeugen weiß und daher auch auf die etwas krasseren Abfahrten gut verzichten kann. Die Magie der Stakkatos ist in Nummern wie 'Inhaling The Dust Of Bones' und 'Artillery Communion' jedenfalls gegeben, aber auch ein vermeintlicher Brecher wie 'City On A Cemetery' und das mit einem rockigen Drive gesegnete Titelstück bringen eine richtig gute Alternative zum klassischen Thrash und etablieren die Kanadier als Grenzgänger zwischen den beiden Extremen mit einem schon jetzt richtig guten Katalog.



Sieht man also mal davon ab, dass die Band das Rad bei weitem nicht neu erfindet und man auf "Underground Forever" nichts Überraschendes erwarten darf, kann man mit dem neuen DUSKWALKER-Release absolut zufrieden sein. Es bleibt zwar noch ein bisschen qualitativer Spielraum, aber für ein erstes Ausrufezeichen kann der neue Silberling auf alle Fälle schon mal sorgen!