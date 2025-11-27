DOME RUNNER - World Panopticon

World Panopticon

Genre:
Industrial / Sludge
∅-Note:
7.50
Label:
Svart Records
Release:
21.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. enter:panopticon
    2. Biased Heart Replica
    3. Constant Crisis Diagnosis
    4. Android Hybrids Immortal
    5. Split Self Matrix
    6. Possessed Empty Vessel
    7. Christless
    8. Reversal Blaze
    9. Existential Intermission
    10. Solid State Zero
    11. Frail Demise
    12. Soul Collapse Interface
    13. Consensus Glitch: Reconstruction Of The Indesign Chaosphere
    14. Salvation Access
    15. Postpartum

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

