Fies, fieser, DODENBEZWEERDER.

Der Himmel wird sich für die Musiker von DODENBEZWEERDER sicherlich nicht mehr öffnen, zu offensiv gehen die Niederländer mit den Themen um, die den teils satanisch geprägten Black Metal ihres neuen Outputs dominieren. Doch auch sonst ist der betont hässliche Sound auf "Als De Hemel Sich Vult Met Apocalyptisch Kopergeschal" alles andere als himmlisch aufgebaut. Die Band setzt auf ihrem aktuellen Release auf eine extrem finstere Mischung aus Funeral Doom, Black Metal und Sludge und komponiert in den sechs neuen Stücken bewusst gegen den Strich, und genau das dürfte auch die Zielgruppe noch einmal enorm einengen - wenngleich es kein Qualitätsmerkmal im Sinne einer Disqualifikation ist.



Denn was Stimmungen und besonders die verdammt frostige Atmosphäre dieser Scheibe angeht, wird auf "Als De Hemel Sich Vult Met Apocalyptisch Kopergeschal" phasenweise schon echt gezaubert, weil die Holländer ihr Ding konsequent durchziehen und sich nicht von melodischen Anreizen oder symphonischen Verlockungen ziehen lassen. In 'Een Ode Aan Wegkwijning' werden zwar im Hintergrund kurzerhand ein paar Keyboards bemüht, jedoch nur um den mystischen Anstrich des Songs zu vervollkommnen. Und das gelingt an dieser Stelle mit dem gewünschten Effekt.



Ansonsten geben sich Raserei und beschwörerischer, schwarzer Doom die Klinke in die Hand und erzeugen einen kranken, aber doch anziehenden Sound. DODENBEZWEERDER hat sich offenkundig mit den ersten Releases von MAYHEM und Co. in Stimmung gebracht, um den verstörenden Klang der sechs neuen Kompositionen so authentisch wie nur eben möglich zu gestalten. Auch wenn der Konsum sicherlich nichts für schwache Nerven ist, bringt er doch den Geist des frühen nordischen Black Metals richtig gut ins Hier und Jetzt. "Als De Hemel Sich Vult Met Apocalyptisch Kopergeschal" zeigt die ganz fiese Fratze dieses Genres mit einem teuflischen Blick nördlich der Hölle. Und auch wenn man sich diese Platte nicht in Dauerbeschallung geben wird, so erfüllt sie doch ganz genau ihren Zweck und hält DODENBEZWEERDER zweifelsohne auf Kurs!