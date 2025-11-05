Special-EP mit radikalem Thrash-Gewitter.

Anlässslich einer besonderen Festival-Show in ihrer schwedischen Heimat präsentieren die Jungs von DISARRAY noch einmal ein wenig neuen Stoff und knüpfen dabei umgehend an das fulminante letzte Album aus dem vergangenen Jahr an. "The Darkening" ist jedoch nur eine EP mit drei neuen Songs, einer Neuaufnahme des Debüt-Killers 'Evil Is Reborn' und zwei Live-Nummern von einem der letzten Gigs - aber definitiv genügend Stoff, um schnell herauszufinden, dass die Skandinavier sich relativ schnell in der Liga einstiger KREATOR-Releases einfinden und mit deren ersten Platten auf jeden Fall sozialisiert wurden.



Das rauschartige 'Poltergeist' und das rabiate 'Mass Abuse Of Power' sind zweifelsfrei willkommenes Material für die "Pleasure To Kill"-Fraktion, in 'Lord Of Lies' nähert man sich zeitweise den uralten DARK ANGEL-Klassikern an, und wenn es mal eine Schippe heftiger zugeht, sind auch die ersten Gehversuche des amerikanischen Death Metals bei den Schweden inspirativ wahrzunehmen. Könnte es eine bessere Kombination in Sachen Old-School-Geballer geben? Eigentlich nicht, es sei denn man mag auch die etwas finsterer gestalteten Sped-Metal-Classics aus den goldenen 80ern, dann wird man in den beiden Live-Tracks bestens unterhalten und dürfte sich hier allerspätestens den Segen von Mille Petrozza und seinen Spießgesellen abholen.



"The Darkening" mag zwar ein kleines Geschenk für den radikalen Genuss zwischendurch sein, allerdings wird hier keinesfalls Ausschussware geboten, sondern 20 Minuten pure Thrash/Speed-Energie der ganz, ganz alten Schule. Wer die beiden DISARRAY-Platten schon im Schrank hat, sollte daher ebenso wenig verzichten wie alle Old-School-Gourmets, die einer kräftigen Abreibung immer offen gegenüber stehen. Stark!