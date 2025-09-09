DIE SPITZ - Something To Consume

Something To Consume

Mehr über Die Spitz

Genre:
Alternative Rock / Hardcore
∅-Note:
8.50
Label:
Third Man RecordsRecords
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Pop Punk Anthem (Sorry For The Delay)
    2. Voir Dire
    3. Throw Yourself To The Sword
    4. American Porn
    5. Sound To No One
    6. Go Get Dressed
    7. Red40
    8. Riding With My Girls
    9. Punishers
    10. Down On It
    11. A Strange Moon / Selenophilia

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

