Zurück zum Glück!

Eigentlich haben sich die DESTINATION ANYWHERE-Jungs nach ihrem fünften Album "Bomben" verabschieden und auflösen wollen, doch wenn die Hummeln im Hintern lauter sind als der Gedanke, sich anderen Dingen als poppigem Ska-Punk der sehr eingängigen Note zu widmen, dann kehrt man nach der Abschiedstour 2019 einfach wenige Jahre später zurück, hat Sack und Pack und Gitarre, Bass, Schlagzeug, Trompete, Saxophon und Posaune am Start und macht mit Album Nummer sechs genau dort weiter, wo die "Bomben" aufgehört haben.

Die erste Duftmarke der neuen "Mehr davon"-Scheibe gab es bereits vor einem halben Jahr und 'Erkennst du mich denn wieder?' wurde von allen DESTINATION ANYWHERE-Fans nicht nur einstimmig bejaht, sondern schlägt auch in die ach-so-typische Bandkerbe. Soll heißen, dass sowohl auf Single als auch auf dem Album die Ska-Rhythmen, der leicht verträumte Indie-Sound, das hohe Maß am Pop-Appeal und Davids charismatischer, aber im Bereich des poppigen Punkrocks etwas zu gewöhnlicher Gesang auch fünf Jahre später noch immer fest die Zügel in der Hand halten.

In der Pause hat die DESTINATION ANYWHERE-Gruppe also nichts an ihren Trademarks hinter sich gelassen und im direkten Vergleich zu "Bomben" kommen Songs wie 'Loser-Hymne (Halb so gut wie du)', das abschließende 'Stark sein' wie auch 'Filter' und 'Das ist kein TikTok' etwas frischer, zielstrebiger, beinahe schon spritziger und spielfreudiger ans Tageslicht, lösen das berühmte Fußwippen aus und haben vor allem ob des Ska-Anteils viel Potential, aus der Masse herauszustechen. Für die aufkommenden Frühlingswochen sind die Songs ein sehr guter Geschmacksverstärker.

Rückblickend hat "Bomben" schlichtweg der Drive und die ganz große Überzeugung gefehlt. Beinahe scheint es so, als wäre die Luft bei DESTINATION ANYWHERE raus gewesen. Zugegeben, ich bin eher ein Freund der temporären Pause anstatt der auch in diesem Fall sehr inkonsequenten Schaffenspause, nur um dann wenige Jahre später zurückzukehren. Doch Fans dürfte dies egal sein, ist "Mehr davon" doch ein gutes Comeback-Album, dem zwar auch weiterhin die Ecken und Kanten fehlen, um in noch höheren Notenregionen rumzuschwimmen, doch bei einem Bierchen am Grill mit Freunden sind die aktuellen Songs eine willkommene Beschallung.