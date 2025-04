Souveräner Prog Rock aus Kanada auf hohem Niveau.

Die aus Kanada kommende Band DEREV und ihr erstes Studioalbum "Troubled Mind" flatterten mir plötzlich und unerwartet auf den Tisch und lassen mich seit dem nicht mehr wirklich los. Vor ein paar Jahren erschien mit "Leap Of Faith" bereits eine EP, sodass die mir vorliegende Scheibe als offizielles Debüt durchgeht. Prog Rock steht als Gütesiegel drauf, was wie die viel zitierte Faust aufs Auge auch passt.



Gegenüber der EP hat der Metal-Anteil ein wenig abgenommen und nur in 'Room 9' weckt das Quintett noch Vergleiche zu Bands wie HAKEN oder auch DREAM THEATER. Ansonsten ist es eher gemäßigter, wenn auch nicht weniger interessanter Prog-Rock-Härtegrad der Marke PORCUPINE TREE. Frontmann Adel Saflou singt überwiegend in einer sonoren Tonlage und erinnert dort gelegentlich an Daniel Gildenlöw von PAIN OF SALVATION, während er in den höheren, meist sehr theatralischen Lagen auch Vergleiche zu Serj Tankian weckt. Es gibt definitiv schlechtere Querverweise. Ganz so prägnant ist der junge Mann hier zwar noch nicht, führt aber mit fluffigen Melodien völlig entspannt und souverän durch die 42 Minuten.



Dass es sich bei der Truppe aus Toronto um junge Männer handelt, die aus dem Mittleren Osten nach Kanada geflüchtet sind, schlägt sich entsprechend auch in den politischen Texten nieder. Hier wäre dann auch die Verbindung zu SYSTEM OF A DOWN wieder gegeben – zumal sie auch viele orientalische Elemente und Tonleitern in ihren Sound integrieren. DEREV ist definitiv keine Single-Band, sondern das Gesamtwerk ist der Star. Trotz durchaus individuell vorhandener Klasse spielt sich keiner der Beteiligten in den Vordergrund. Selbst wenn sie mal etwas härter werden, übertreiben die Musiker es nicht mit Polyrhythmik und ausufernder Saitenakrobatik, sondern bleiben stets enorm kontrolliert. Die Dynamik passt, es ist brutal abwechslungsreich, manchmal sogar leicht jazzig und besitzt eine unglaubliche Atmosphäre. Das Quintett nimmt ihre Hörerschaft einfach mit auf eine emotionale Reise und lädt zum Träumen ein. Entspannung auf höchstem Niveau.



Ich ertappe mich durchaus dabei, dass ich mich nach dem Genuss der dick produzierten Scheibe "Troubled Mind" schon darauf freue, erneut die Kopfhörer aufzusetzen, mich fallen und treiben zu lassen, die Augen zu schließen, mich zurückzulehnen und einfach nur zu genießen. DEREV: Tolle Band, großartige Entdeckung.



Anspieltipps: Room 9, Cyclone, Paracusia