Fette Abreibung, wenn auch nicht immer auf den Punkt komponiert!

Bereits 2008 machten die Herren von DERELICT erstmals auf sich aufmerksam und veröffentlichten mit "Carry The Flame" ein vielversprechendes Demo, dem kurz darauf zwei recht anständige Alben folgen sollten. Aus unbekannten Gründen haben die Kanadier im Anschluss jedoch eine längere Pause eingelegt, die sie erst vor zwei Jahren mit der Veröffentlichung von "Clear Cut" beendeten. "Versus Entropy", die vierte Full-Length soll nun alle Zweifel ob des Status der Truppe aus Montréal beseitigen - und das gelingt den neun frischen Songs von DERELICT über weite Strecken auch ganz ordentlich.



Zumindest im technischen Sinne gibt es am neuen Material nämlich nichts zu mäkeln. Dicke Grooves, brachiale Gitarrengewalt, verspielte Leads und recht interessante Fills am Schlagzeug legen die handwerkliche Basis, bei dem das Songwriting eigentlich leichtes Spiel haben sollte, in Sachen Souveränität gleichzuziehen. Hier muss man jedoch den Einschnitt festigen, dass DERELICT gerne auch mal sehr abrupte Breaks einstreut und die Entwicklung innerhalb der Arrangements nicht immer klar nachzuvollziehen ist. Dabei geht es eigentlich weniger um etwaige Tempowechsel, sondern vielmehr um die Tatsache, dass die Nordamerikaner keine echten Höhepunkte herausarbeiten und die spieltechnische, man mag auch sagen progressive Komponente den Fluss der Kompositionen überlagert. Zwar kommen Nummern wie 'Spectrum' und 'Derelict' dann auch mal etwas straighter auf den Punkt, aber das Gefühl, dass hier noch irgendetwas passieren müsste, um die Songs auf ein anderes Level zu heben, bleibt bestehen, wenn auch nicht so stark wie anfänglich. Denn so deftig die Riffs in Stücken wie 'Versus Entropy' und 'Infinite Dread' auch reinhauen mögen, und so brachial das Getrümmer in 'Terminal' und 'Workhorse' auch um die Ecke fliegt - es fehlt manchmal das besondere Etwas, mit dem man sich noch etwas deutlicher abheben könnte.



Dennoch: "Versus Entropy" ist eine ordentliche Abreibung, die zwar lediglich mit solidem Songwriting aufwartet, als morgendliche Weckeinheit aber sicherlich ihren Zweck erfüllen dürfte. Sollte DERELICT künftig noch etwas klarer in den eigenen Strukturen sein, ist hier definitiv noch eine deutliche Steigerung möglich - denn handwerklich ist das Ganze schon bockstark!