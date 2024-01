Dicker spanischer Elchtod - zweites Album nach ewiger Auszeit!

Lediglich drei Jahre dauerte die erste Legislaturperiode von Pako Deimler und seiner gleichnamigen Kapelle, bevor sich der spanische Gitarrist und Songwriter dann wieder aus dem aktiven Band-Business zurückgenommen hat und die erste Ära von DEIMLER 2001 beendete. Knapp zwei Dekaden später wagte der umtriebige Musiker, der in all der Zeit immer noch aktiver Teil des iberischen Metal-Undergrounds geblieben ist, dann einen zweiten Versuch. Gemeinsam mit einigen befreundeten Kollegen ließ er seine Vorliebe für den skandinavischen Death Metal ein weiteres Mal aufleben, veröffentlichte eine EP und eine erste Full-Length und konnte für seine Band dann mit Xtreem Music endlich auch ein passendes Label finden. Mittlerweile ist DEIMLER beim chinesischen Underground-Aufsteiger Awakening Records unter Vertrag und bringt mit "Immortalized" bereits einen weiteren Silberling auf den Markt, dessen klare Signatur definitiv manchen Elchtod-Liebhaber aus der Reserve locken sollte - denn gerade in Sachen Grooves und bei der Rhythmusarbeit im Allgemeinen ist die spanische Todesblei-Combo auf einem international absolut konkurrenzfähigen Niveau unterwegs.



"Immortalized" mag zwar keine besonderen Auffälligkeiten mitbringen und sich als solides Brett schön in die große Riege der tauglichen Death-Metal-Alben dreckigster Natur einsortieren, doch die vernünftige Handarbeit, die auch auf die hervorragende Arbeit an den Lead-Gitarren ausstrahlt, macht keinesfalls den Eindruck, als seien hier lediglich Teilzeit-Hobbymusiker am Werk, die nach einer langen Dürrephase wieder ihre eigentliche Identität entdeckt haben. Die Truppe hat nämlich richtig Bock, feuert einige fette Uptempo-Granaten ins Rennen, überzeugt mit Abfahrten im besten ENTOMBED-Style, bringt aber auch genügend Abwechslung an den Start, um sich aus der Masse hervorzuheben. Nummern wie 'Xenomorph' und 'Acheron's Lethal Tongue' treffen voll ins Schwarze und demonstrieren neben einem halben Dutzend weiterer vermeintlicher Hits, dass DEIMLER auch trotz dder langen Auszeit definitiv auf der Höhe ist und sich in der großen weiten Welt des extremen Metals problemlos durchsetzen kann - auch ohne besondere Merkmale oder kreative Ausreißer.



"Immortalized" ist schlicht und ergreifend eine Brachialoffensive vertrauter Herkunft und ein weiterer Schritt für die inzwischen doch recht erfahrenen Musiker, die spätestens jetzt im internationalen Death Metal Fuß fassen sollten. Kompliment für die Entschlossenheit, es im zweiten Anlauf wirklich richtig gut durchzuziehen!