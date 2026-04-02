DEFYING DECAY - Synthetic Sympathy

Synthetic Sympathy

Mehr über Defying Decay

Genre:
Modern Metal / Metalcore / Alternative
∅-Note:
6.50
Label:
Eigenproduktion / Eigenvertrieb
Release:
26.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. The Requiem: A Bipolar Nightmare
    2. Built To Fall
    3. The Law 112: Secrecy And Renegades
    4. RX Regicide
    5. Pale
    6. 21 Stitches
    7. Clouds
    8. Meaningless!
    9. Prelude: A Peaceful Sleep
    10. Debris
    11. Last Reply
    12. Inside These Lies
    13. System Of Sinners
    14. Hide & Seek

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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