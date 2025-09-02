DEFTONES - Private Music

Private Music

Genre:
Nu Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Reprise / Warner
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. My Mind Is A Mountain
    2. Lucked Club
    3. Ecdysis
    4. Infinite Source
    5. Souvenir
    6. CXZ
    7. I Think About You All The Time
    8. Milk Of The Madonna
    9. Cut Hands
    10. Metal Dream
    11. Deaprting The Body

