Saturday night, i'm high!

"High 'n' Dry" war mein erstes Album von DEF LEPPARD. Es befand sich in einem rauschhaften Großeinkauf in lukrativer Nachbarschaft der gleichzeitig erworbenen "No Sleep 'Til Hammersmith" (MOTÖRHEAD), "We'll Bring The House Down" (SLADE), "Rock 'n' Roll Outlaw" (ROSE TATTOO) und "Wheels Of Steel" (SAXON).

Schon das Riffing von 'Let It Go', das eine härtere AC/DC-Epigonenschaft verrät, überzeugte mich sofort. Der ein wenig sexistische Text (Zeitgeist), die sexy Stimme in der Strophenphase, dazu die konsequenten Gitarren, das war Adrenalin pur und ließ meinen Iso Targa von selbst beschleunigen.

Seinerzeit waren die Briten zwar auch Mainstream, aber noch ruppiger. Credo: Ran an die Cheerleader; Lehrer, Sportleiter oder Pumper boten kein Hindernis, eher Ansporn. "Are you ready for the takin'?" hieß es nachdrücklich, schon pumpte 'Another Hit And Run' durch die Speakers und blieb genauso fordernd: Hormone, Schweiß, Spandex, Jugendkult pur.

Der Titelsong 'High 'n' Dry' ist einfach nur geil, Punkt! Das Riffing ist so genial, wie es AC/DC in den Frühsiebzigern hinbekam. Die erste Seite der LP (ja, LP!) ist brillant, auch der Softtrack und das Instrumental. Die zweite Seite ist sehr gut und das wirkmächtige Finale 'No No No' erweist sich als härtester Song der Band ever: Den habe ich mindestens 1000 Male gehört.

Diese Musik ist so derbe Achtziger. Luftige Haare, Netzshirts, Shoulderpads: Muckis gab es nur in Form von frechen Worten. DEF LEPPARD stand im Zenit, spätere Alben konzentrierten sich auf den US-Markt, auf dem die Truppe mächtig abräumte. Diese Zuckerwatte-Phase war nicht meins, auch wenn ihr noch vereinzelt gute Tracks entsprangen.

Den Iso Targa habe ich heute noch: Er ist mit Cassettenfach ausgestattet, das KISS, AC/DC, BLUE ÖYSTER CULT und DEF LEPPARD einfordert: Metal Core, True Metal oder Theatermetal werden nicht geduldet.