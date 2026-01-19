DEF LEPPARD - High 'n' Dry

High 'n' Dry

Genre:
Rock
∅-Note:
10.00
Label:
Vertigo
Release:
06.07.1981

    < 5 Wertungen

    1. Let It Go
    2. Another Hit And Run
    3. High 'n' Dry (Saturday Night)
    4. Bringin' On The Heartbreak
    5. Switch 625
    6. You Got Me Runnin'
    7. Lady Strange
    8. On Through The Night
    9. Mirror Mirror (Look Into My Eyes)
    10. No No No

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

