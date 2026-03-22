DECIPHER - Thelema

Thelema

Mehr über Decipher

Genre:
Black Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Transcending Obscurity Records
Release:
20.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Return To Naught
    2. The Black March
    3. Seven Scars
    4. Bound To The Wheel
    5. Hail Death
    6. Towards Renaissance
    7. Litany

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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