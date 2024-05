Mehr Pop als Alternative Rock, aber immerhin ein paar starke Tracks.

Ich bin ehrlich, so richtig war und bin ich mir noch nicht sicher, ob DAYTIME TV wirklich zum musikalischen Beuteschema der meisten POWERMETAL.de-Leser und Leserinnen passen wird. Das liegt primär daran, dass sich das Quartett aus Schottland zwar selbst dem Alternative Rock zuordnet, mit selbigem allerdings auf der neusten EP "Island." nur noch wenig zu tun hat. Andererseits besprechen wir aber ja auch Acts wie ROYAL BLOOD, die ja ebenfalls dicht an den Mainstream-Grenzen operieren, weshalb wir natürlich auch den fünf Kompositionen dieser Kurzrille eine Chance geben wollen.



Los geht mit dem Opener 'So Sick' und einer hochgezogenen Augenbraue, denn der von Electro-Beats angetriebene Beginn und der unheimlich mainstreaminge Gesang lassen mir kurz Böses schwanen, könnten wir es hier doch auch mit einer belanglosen Pop-Produktion zu tun haben, die wir momentan in schier unendlichem Ausmaß im Radio vorgesetzt bekommen. Gut, sobald das Schlagzeug und die Gitarren im Refrain einsetzen, bekommt DAYTIME TV zumindest noch die Kurve hin zu den eben schon erwähnten Kollegen ROYAL BLOOD, sodass der Einstieg zumindest insgesamt in Ordnung geht und einen durchaus gute Hookline im Gepäck hat. 'Lost In Tokyo' und 'Fear' schlagen da in noch poppigere Kerben und lassen eine ähnliche Kantigkeit wie der Opener zumeist vermissen, weshalb ich mich hier endgültig im Mainstream-Radio angekommen fühle. Auch hier gilt, dass die Schotten ihren Job natürlich gut machen und in Sachen Produktion ganz oben in der Pop-Liga mitspielen, aber wirklich spannende Songs kommen dabei eben nicht rum. 'Waves' erinnert mich mit hymnischen Gesangslinien danach immerhin an meine schottischen Lieblinge BIFFY CLYRO und zaubert mir entsprechend ein kurzes Grinsen aufs Gesicht, bevor der erneute Electro-Ausflug 'Block Out The Noise' die EP schließlich wieder eher unbeeindruckend mit kompakter Spielzeit knapp über zwei Minuten beendet.



Gerade einmal knappe 14 Minuten Musik bekommt man so am Ende als Fan von DAYTIME TV geboten, was ich selbst für eine EP schon recht überschaubar halte. Und wenn ich ehrlich bin, bleibt zumindest für mich auch wenig wirklich Packendes hängen, das mich dazu verleiten würde, die Schotten auf meinem musikalischen Radar zu vermerken. Solltet ihr euch aber in den poppigsten Momenten von ROYAL BLOOD noch wohlfühlen, dann könnt ihr der Kurzrille gerne einmal ein Ohr schenken.