Ein Vinyl-Release, der klingt, als wäre er tatsächlich aus der Prä-CD-Zeit.

Moment mal, die Band gibt es seit 1992? Ah ja, es handelt sich um einen Re-release. Nur warum habe ich von der Band noch nie etwas gehört?



DATURA stammt aus Neuseeland und hat sich dem Retro-Stoner-Doom-Sound verschrieben, den BLACK SABBATH in den Siebzigern so unnachahmlich zelebrierte. Und tatsächlich, das Album schlägt genau in diese Kerbe, wabert und schleicht, arbeitet mit dem gemächlich-repetitiven Riffing, lässt Sänger Craig Williamson entrückt und ver-hallt über der Musik schweben, deren hypnotisch-groovende Stücke den Hörer unwillkürlich zum Mitbewegen animieren.



Eine Ausnahme macht das in der Mitte platzierte 'Reaching Out', das das Tempo anzieht und sich vom SABBATH-Sound eher in Richtung Wüstenklänge der KYUSS-Art verabschiedet. Das war aber der einzige Ausflug in diese Richtung, mit 'Mantra' wird zwar der Stil auch nochmal durchbrochen, aber diesmal geht es den kompletten Schritt in den Psychedelic Rock, mit Jimi Hendrix und DOORS als Eckpunkte und HAWKWIND-Gewaber als Grundlage.



Tatsächlich hat sich Ripple Music aus Kalifornien ein Kleinod des Desert Rock geangelt, das völlig in Vergessenheit geraten ist und dass ich ohne diese Neuauflage wahrscheinlich niemals entdeckt hätte. Man könnte beinahe in 'Euphoria' verfallen.



Euphoria







https://www.youtube.com/watch?v=Ii2OILHv9BA