DAMNED, THE - Not Like Everybody Else

Not Like Everybody Else

Genre:
Rock / Punk Rock
∅-Note:
9.00
Label:
earMusic
Release:
21.01.2026

    1. There's A Ghost In My House
    2. Summer In The City
    3. Making Time
    4. Gimme Danger
    5. See Emily Play
    6. I'm Not Like Everybody Else
    7. Heart Full Of Soul
    8. You Must Be A Witch
    9. When I Was Young
    10. The Last Time

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

