Wenn die "Fälschungen" locker mit den "Originalen" mithalten können.

THE DAMNED ist eine britische (Punk)Rockband, die 1976, also vor 50 Jahren, von Sänger Dave Vanian, Raymond Burns "Captain Sensible" (Bass bis 1978), dem Gitarristen Brian James und dem Schlagzeuger Christopher "Rat Scabies" Millar in London gegründet wurde. Es gab diverse Auf und Abs, Trennungen, Zusammenfindungen  kurz: der übliche Wahnsinn. Originalgitarrist und Gründungsmitglied Brian James starb im März 2025.



Das neue Album "Not Like Everybody Else" ist diesem verstorbenen ehemaligen Gitarristen und Hauptkomponisten Brian James gewidmet. Neben Sänger Dave Vanian sind noch die Gründungsmitglieder "Captain Sensible" Raymond Burns (jetzt Gitarre), sowie Schlagzeuger Christopher "Rat Scabies" Millar dabei. Komplettiert wird die Band von Monty Oxymoron (Keyboard) und Paul Gray (Bass).



Das Album ist ein Cover-Album, der Titel ist angelehnt an den entsprechenden Song von THE KINKS und lässt ganz viel Nostalgie aufkommen. Als ich mir die Trackliste angesehen habe, hatte ich direkt etliche der Originalsongs im Ohr. Die und alle anderen habe ich mir natürlich nochmal im Original angehört, wobei ich mir das eine oder andere Grinsen nicht verkneifen konnte. Nein, nicht wegen der Musik, sondern wegen einiger Videos aus der damaligen Zeit. Den Vogel abgeschossen hat dabei ein Video von 'The Last Time' der ROLLING STONES.



Aber zurück zu "Not Like Everybody Else". Ich höre mir immer gerne Cover-Songs an, einfach weil ich neugierig bin, welche anderen Interpretationen Bands so drauf haben. Da hat mich THE DAMNED mehr als angenehm überrascht. Noch dazu stammen alle Stücke aus den Sechzigern oder Siebzigern, was für viele wahrscheinlich ein großer Pluspunkt ist, wenn man sich die Originalinterpreten mal auf der Zunge zergehen lässt. Eine komplette Liste habe ich für alle Interessierten am Ende der Rezension aufgeführt. Auch am Sound gibt es nichts auszusetzen, der kommt richtig gut rüber.



Egal, ob ihr mit dem Gesamtwerk von THE DAMNED vertraut seid, oder nicht - es lohnt sich auf jeden Fall, in die Platte reinzuhören. Alle Tracks bewegen sich nahe an den Originalen, klingen aber in meinen Ohren irgendwie frischer und knackiger. Meine Highlights sind auf jeden Fall 'Summer In The City', im Original von THE LOVING SPOONFUL, bei dem ich sofort den Sound wieder im Ohr habe. Oder 'When I Was Young'  da werden direkt viele Erinnerungen an die Musik von ERIC BURDON & THE ANIMALS wach. Der indisch angehauchte Song mit Gitarre und Geige ist hervorragend umgesetzt. Ebenso wie 'Heart Full Of Soul' von THE YARDBIRDS, 'See Emily Play' von PINK FLOYD.



Natürlich auch nicht zu vergessen, wie schon erwähnt, 'The Last Time' von THE ROLLING STONES. Das bietet noch ein besonderes Schmankerl, ist es doch eine Live-Aufnahme, wahrscheinlich vom Auftritt im Hammersmith Apollo in London am 29. Oktober 2022 (ohne Gewähr). Es war wohl der letzte, oder zumindest einer der letzten Auftritte mit Brian James. Dass er dabei war, ist auch am Ende des Songs zu hören, wenn Dave Vanian die Band vorstellt und das Publikum zum Schluss völlig ausrastet: "This was THE DAMNED, Captain Sensible, Rat Scabies and Brian James!" Apropos Dave Vanian. Dass dieser Mann nach wie vor eine grandiose Stimme hat, muss ich wohl nicht extra erwähnen.



Fazit: Ein tolles Album, es verbreitet extrem gute Stimmung  anhören, mitfeiern und einfach Spaß haben! Auch "Oldies" sind immer noch "Goodies".



Hier die Komplettliste:



01-There's A Ghost In My House (R. DEAN TAYLOR-Cover, 1973)

02-Summer In The City (THE LOVING SPOONFUL-Cover, 1966)

03-Making Time (THE CREATION-Cover, 1967)

04-Gimme Danger (IGGY POP & THE STOOGES-Cover, 1973)

05-See Emily Play (PINK FLOYD-Cover, 1967)

06-I'm Not Like Everybody Else (THE KINKS-Cover, 1966)

07-Heart Full Of Soul ( THE YARDBIRDS-Cover, 1965)

08-You Must Be A Witch (THE LOLLIPOP SHOPPE-Cover, 1968)

09-When I Was Young (ERIC BURDON & THE ANIMALS-Cover, 1967)

10-The Last Time (THE ROLLING STONES-Cover, 1965) live - Live At Hammersmith Apollo / London (29-October-2022)

