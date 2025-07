Starke Compilation einer bis dato völlig unbeachteten Truppe.

Anlässlich der jüngsten Reunion schauen die Musiker von DAGON auf ihre ersten Gehversuche zurück, die bis dato auch das einzige Lebenszeichen der französischen Death-Metal-Combo geblieben sind. Anfang der 90er veröffentlichte die Band lediglich zwei Demos und ein Rehearsal Tape, denen nun auch die Songs der "Aeonthology" betitelten Compilation gewidmet sind. Der gesamte Stoff jener Releases wird hier zusammengefasst und zeigt ganz klar, dass bei DAGON eine Menge Potenzial vorhanden war, die Band aber offenbar keine großen Chancen hatte, sich seinerzeit gegen die Übermacht aus den Staaten durchzusetzen und daher auch wieder sang- und klanglos aus der Szene verschwand.



Bevor man sich nun auch wieder an die Aufnahmen neuer Songs heranwagt, geht der Blick also erst noch einmal in die Vergangenheit, die in allen Teilphasen wirklich hervorragendes, aber eben kaum beachtetes Material an die Oberfläche spülte. Ging es auf dem "Four Paths To Lunacy"-Tape anno 1990 noch sehr roh und ungestüm zur Sache, kann man im weiteren Verlauf eine klare Entwicklung beobachten, in der sich Einflüsse von DEATH und OBITUARY mannigfaltig breitmachten.



Ein Jahr später erfolgte mit "Bound To Mutation" ein klarer Schritt nach vorne, der mit 'Dwellers Of The Styx' und 'Emotional Drought' zwei echte Schwergewichte an Bord hatte, die auch mehr als drei Dekaden später noch ordentlich ins Mett hauen. Ein weiteres Jahr später kamen schließlich thrashige Gitarren hinzu. Die Nummern der "Obscurum Per Obscurius"-Compilation markierten daher auch den Höhepunkt im Schaffen von DAGON. Auch wenn sie nicht vollständig auf "Aeonthology" enthalten sind ('Verge Of Demise' hat es nicht geschafft), würde man aus heutiger SIcht denken, dass den Franzosen alle Türen offen gestanden hätten.



Doch die Realität zeigte sich von ihrer bittersten Seite und verwehrte DAGON sowohl einen Plattendeal, als auch den frühen Weg in den europäischen Todesblei-Olymp. Dass die Herren dort noch mal ankommen werden, ist aufgrund der massiven Konkurrenzsituation zwar eher fragwürdig, doch einen Teil der Geschichte haben sie mit den hier neu aufgelegten Tracks mitgeschrieben. "Aeonthology" ist auf 300 Einheiten limitiert, von denen eine schon in meinem Schrank steht. Insofern ist Eile geboten, denn diese Songs sind ungeschliffene Juwelen des internationalen Todesbleis, die nun nachträglich veredelt werden.