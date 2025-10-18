DET - Destructive Elite Terror

Destructive Elite Terror

Mehr über DET

Genre:
Black Speed Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Dying Victims Productions
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Introduction
    2. Annihilation
    3. Catacomb
    4. Strike
    5. Nosferatu
    6. Impaler
    7. Sinister
    8. Vengeance
    9. Bloodshed
    10. Cruel
    11. Possessor
    12. Serpentine
    13. Destructive Elite Terror

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren