Feinster düsterer Benelux-Metal für die Doom-Community.

Seit dem Release ihres selbst betitelten Debüts aus dem Jahr 2018 beackern die Herren von CULT OF SCARECROW die Bühnen in ihrem Heimatland, konnten sich bislang aber noch nicht so weit durchsetzen, dass es auch international zu etwas mehr Anerkennung kommen konnte. Die Belgier bleiben ihrem Stil jedoch weiterhin treu und schwören auf die alte Floskel, dass sich Qualität eines Tages durchsetzen wird. Diese Einschätzung ist angesichts einer Platte wie "In Nomine Filiorum" auch durchaus realistisch.



Das dritte Werk löst sich derweil ein kleines Stück von den Doom-Wurzeln der Truppe und öffnet sich verstärkt dem düsteren Heavy Metal, ohne dabei auf das eine oder andere BLACK SABBATH-Gedächtnisriff verzichten zu müssen. Mit deutlich tiefer gestimmtem Instrumentarium eifert man den neueren Scheiben aus dem Hause CANDLEMASS nach, streut gleichzeitig ein paar moderne Heavy-Rock-Riffs ein und schließt den Kreis spätestens dann, wenn die Tony Martin-Ära der berüchtigten Herren aus Birmingham zu einem Thema wird. Das geschieht eigentlich recht schnell.



Bevor nun schon die ersten euphorischen Jubelarien gestartet werden, sei allerdings darauf verwiesen, dass CULT OF SCARECROW sicherlich noch einige Brücken bauen muss, um genau dieses Niveau zu erreichen. Denn so gut das Zusammenspiel aus finsteren atmosphärischen Backings, manchmal gar SAVATAGE-tauglichem Old-School-Riffing und schleppenden Doom-Grooves auch sein mag, so schwer tut sich die Kapelle offenbar damit, ein paar vernünftige Hooklines auszuarbeiten. Die acht neuen Songs steuern zwar immer wieder gezielt auf die jeweiligen Chorus-Passagen zu, doch in Sachen Einprägsamkeit ist jenseits von 'Lord Of La Mancha' und 'Reason To Live' nur bedingt etwas geboten. Vor dem Hintergrund, dass die Benelux-Metaller definitiv nicht auf die Produktion von massentauglichen Hits ausgerichtet ist, mag das zwar nicht das entscheidende Kriterium sein, jedoch könnte mancher besser ausgearbeitete Melodiebogen zweifelsfrei dazu beitragen, dass die Fäuste etwas öfter in die Luft gehen. Daran wird in Zukunft noch zu arbeiten sein, will man endlich auch mal den nächsten Schritt machen.



Unterm Strich bleibt aber dennoch ein grundsolides, in manchen Aspekten auch mehr als gutklassiges Album, das an der Gitarrenfront die entscheidenden Akzente setzt, aber aufgrund der nicht ganz so griffigen Widerhaken noch Luft nach oben behält. CULT OF SCARECROW ist auf einem guten Weg, aber sicherlich noch nicht am Ende angelangt!