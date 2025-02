Fett rockender MOTÖR-Metal mit geiler Bratgitarre!

"We're CROSSPLANE and we play Rock'n'Roll!" heißt es kurz und schmerzlos auf der Website eines Quartetts, das mir die für mich persönlich recht anstrengenden letzten Wochen immer wieder nachhaltig verschönt hat. Damit wissen eigentlich auch schon alle, was von diesem Album namens "Mother's Monster" zu erwarten ist. Wer aber glaubt, das Review könne doch damit auch schon beendet werden, liegt völlig falsch. Denn da draußen gibt es ziemlich viele Bart tragende Lederjacken, die versprechen, sie würden uns mit "Motherfuckin' Bad Ass MOTÖR-Metal" so richtig einheizen und den Arsch versohlen. Dann kommt nur ein bemitleidenswert röchelnder feuchter Furz dabei raus. Darum freut man sich um so mehr über eine Band wie CROSSPLANE, die diesen Worten auch schlagkräftige Taten folgen lässt.



Wunderbar griffig und kantig hämmern zehn fette Kompositionen auf den durstigen Hörer ein, die den Blues feiern, fette Grooves schwitzen und sich die Haare mit Motorenöl gelen. So, meine Damen und Herren, muss Rock'n'Roll klingen: treibender Bass, effektives Schlagzeug, Bratgitarren, bis der Arzt kommt, und eine unter die Haut gehende Röhre zwischen Reibeisen und doppeltem Whisky pur ohne Eis. Der Name CROSSPLANE steht für einen erdigen, ehrlichen und gradlinigen No Bullshit-Sound, über dessen Ursprung wir nicht streiten müssen. Ich finde es großartig, dass es heute noch Musiker gibt, die diese einzigartige Musik mit so viel Hingabe und Leidenschaft zelebrieren. Allein dafür ein dickes Dankeschön, Jungs!



Gerade am Ende eines komplizierten Tages geht "Mother's Monster" runter wie ein frisch gezapftes kaltes Pils mitten in der Wüste. Natürlich ist vielleicht nicht jeder Song ein kompositorischer Geniestreich, aber das ist hier vollkommen egal. Prachtvolle Abräumer und Killer-Tunes wie 'Rocker', 'Don't Play With The Death' oder 'Should I Go Or Should I Stay' (Hell Yeah!!), gibt es in jedem Fall genug. Außerdem geht es hier um das wohlige Gefühl, die Liebe zur Musik und den fuckin' Spirit of Rock'n'Roll, Dudes! Kauft Euch eine CROSSPLANE-Platte, stürmt die Konzerte dieser Truppe, vergesst Eure Sorgen und die ganzen Probleme da draußen für eine Weile und feiert mit uns das einzig wahre Leben!