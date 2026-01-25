CRISTIANO FILIPPINI'S FLAMES OF HEAVEN - Symphony Of The Universe

Symphony Of The Universe

Cristiano Filippini's Flames Of Heaven

Genre:
Epic Melodic Power Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Limb Music
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Immortal Fire (instrumental)
    2. On The Wings Of Phoenix
    3. Midnight Riders
    4. A Flame From The Sky
    5. The Power Of Stars
    6. When Love Burns
    7. Don't Leave Me Tonight
    8. Darkside Of Gemini
    9. Eclipse
    10. The Archangel's Warcry
    11. Tears Of Love And Hate
    12. Symphony Of The Universe
    13. Constellations (instrumental)

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

