Gut gemacht, gut gerockt, aber am Ende womöglich nicht gut genug.

Ganz klar: Das Material von "Wreak Havoc" kann man sich wirklich gut antun, ohne sich wirklich zu sehr herausfordern zu lassen. Die Combo um Mastermind Uwe Jolly hat auch auf ihrem aktuellen Album eine sehr angenehme Mischung aus modernem Blues und Alternative Rock gefunden, die hin und wieder von lässigen Americana-Sounds und ein wenig Roots Rock aufgepeppelt wird, um über die gesamte Strecke eine leichte Südstaaten-Tendenz in den Fokus zu bringen. Das tut insofern auch kaum weh, da die acht neuen Stücke definitiv eine gewisse Radiotauglichkeit in sich tragen.

Schauen wir indes auf die Detailarbeit, finden wir bei CIRCLE KARMA CLUB auch diesmal keine herausstechenden Besonderheiten, wenngleich die Performance durchaus ordentlich ist, die Produktion angenehm erdig ausfällt und der etwas eigentümliche Stilmix sicherlich etwas für sich hat. Doch im gleichen Moment ist das aktuelle Material wieder arg konsensfähig, inhaltlich nicht sonderlich speziell und trotz der guten Rahmenbedingungen recht schnell verschlissen, weil einfach nichts passiert, das einen nachhaltig mitreißen könnte. Ein paar ordentliche Grooves, eine akustische Westerngitarre, dezent rauchiger Gesang, reichlich ausschließlich Akustisches: Ja, gut gemacht ist das allemal eine zeitweilige Befriedigung, die aber deswegen nicht lange anhält, weil CIRCLE KARMA CLUB gegen die Vorreiter des Southern Rock und Folk nicht so recht anstinken kann, es manchmal dann doch etwas zu poliert zugeht und die Melodien nicht genügend Tiefgang mitbringen, als dass sie langlebige Hooklines kreieren könnten. Große Böcke wurden sicherlich nicht geschossen, aber im Großen und Ganzen entwickelt sich "Wreak Havoc" sehr schnell zu einer Scheibe, die man sehr angenehm nebenbei hören kann, aber höchstwahrscheinlich nicht ganz bewusst auflegen wird, um mit ihr abschalten zu können. Und exakt dies macht schließlich auch den Unterschied zu den wirklich nennenswerten Platten dieser Zunft.

Irgendwie fühlt es sich dennoch doof an, CIRCLE KARMA CLUB hier keine echten Lorbeeren zuzuschießen, weil die fünf Musiker zweifelsohne mit vollem Herzen bei der Sache sind. Beim derzeitigen Überangebot ist "Wreak Havoc" jedoch keines von diesen Alben, das man zwingend entführen müsste - einfach weil es nicht zwingend begeistern kann.