CASTLE RAT - The Bestiary

The Bestiary

Mehr über Castle Rat

Genre:
Theatrical / Heavy / Doom Metal
∅-Note:
6.50
Label:
Blues Funeral Recordings
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Phoenix I
    2. Wolf I
    3. Wizard
    4. Siren
    5. Unicorn
    6. Path Of Moss
    7. Crystal Cave
    8. Serpent
    9. Wolf II
    10. Dragon
    11. Summoning Spell
    12. Sun Song
    13. Phoenix II

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren