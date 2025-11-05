Female-Fronted-Prog-Metal von Format.

Die zweite Jahreshälfte hat in Sachen Female-Fronted-Power-Metal durchaus einige würdige Akteure hevorgebracht und meine eigene Meinung zu dem zuletzt vom Bombast erstickten Genre noch einmal verändert. Zwar ist symphonische Kost offenbar immer noch das A und O, wenn es um opulenten, modernen Metal geht, doch zumindest an manchen Stellen erfährt man wieder eine Rückbesinnung auf die klassischen Komponenten, gerne auch in einer etwas progressiveren Umgebung.



Hier kommen dann die Finnen von CANVAS OF SILENCE ins Spiel, die zwar ebenfalls einige Versatzstücke der aktuellen Female-Fronted-Szene in ihren Sound aufnehmen, dabei aber so bodenständig, ehrlich und kreativ erscheinen, dass man auch über die gelegentlich etwas üppiger arrangierten Passagen nicht stolpern muss. Denn manchmal sind es gerade diese voluminösen Chorus-Parts, die auf dem Debüt das Salz in die Suppe streuen und den finalen Akzent in der außerordentlichen Dynamik von "As The World Tree Fell" setzen.



Die acht Stücke sind in erster Linie sehr melodisch, meist auch eingängig, aber auch angenehm verschachtelt und mit vielen Details bestückt, die den Entdeckerdrang schon im ersten Durchlauf unbefriedigt lassen, weil man noch nicht alles hat aufsaugen können. Dies mag daran liegen, dass Frontdame Aino Vuorenmaa einen großen Teil der Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil sie mit ihrer eleganten, anmutigen, aber eben auch sehr krafftvollen Performance stets im Fokus ist. Aber es liegt sicher auch daran, dass CANVAS OF SILENCE nicht nur simple Schemata aufruft, sondern viel Energie in die Feinarbeit steckt, obschon die meisten Songs am Ende doch recht straight sind.



Mit 'Watching The World Tree Fall' und 'Wayfarer' stehen jedenfalls zwei Epen parat, die man gerne in die Dauerrotation nehmen kann, weil sie einfach so viele Kleinigkeiten beherbergen, die im ersten großen Ganzen noch nicht ersichtlich sind. Auch leicht angeproggte, aber doch kompakter strukturierte Ware wie 'Anthem For Ashes' und 'One With The Wind' kombinieren Detailfülle mit wunderbaren Melodien, an deren Ende einmal mehr Miss Vuorenmaa mit ihrer wunderschönen Stimme steht. Wenn Female-Fronted-Stoff immer so eindrucksvoll klingt, will ich meine Vorbehalte gerne ganz weit reduzieren.



Aber das ist eben der schöne Nebeneffekt bei einer Platte, von der man erst einmal nicht viel erwartet, die einen dann aber doch schnell packt und bewegt. "As The World Tree Fell" ist in dieser Sparte definitiv eines der Jahreshighlights und als solches zweifelsfrei zu empfehlen!