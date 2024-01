Der nächste, kleine Schritt.

Da muss man schon wirklich Bock haben. Aber wer THE DILLINGER ESCAPE PLAN geil findet, bei der Mixtur von Mathcore und Djent feuchte Augen bekommt, es am liebsten progressiv und so verschachtelt wie nur möglich mag und seinem Gebräu ohnehin gerne etwas Wahn hinzufügt, der hat CALLOUS DAOBOYS und die "Celebrity Therapist" ohnehin in jeder persönlichen Best-Of-Liste.



Nun schlägt Georgia zurück, CALLOUS DAOBOYS ist mit neuer Musik am Start, auch wenn es diesmal "nur" für drei Songs gereicht hat, die diese durch und durch sympathische Truppe zu einer EP verwurschtelt hat. Und allein der Titel "God Smiles Upon The Callous Daoboys" verrät schon viel über den humorvollen Charakter der Band.



Wem beim 2022er Album jedoch vor lauten Hooks, Breaks, Ecken und Kanten schwindelig wurde, sollte trotzdem ein Ohr beim vorliegenden Song-Trio riskieren, sind die Stücke doch um einiges empfänglicher, nicht ganz so sperrig, auch wenn die im vergangenen Jahr glänzenden Trademarks auch aktuell nicht von der Hand zu weisen sind: Der Core dreht fröhlich seine Runden, es darf getanzt und gemosht werden, die Rhythmen schlagen Haken wie Hasen und Frontmann Carson setzt mit einer herrlich bekloppten Shout-Performance dem Prozedere die Krone auf.



Und anstatt mich wie ein kleines, bockiges Kind den drei Songs schon aus Prinzip zu versperren, öffne ich vorsichtig meine Arme, werde zwar von einer Lawine an Eindrücken und einem so derbe drückenden Sound überrollt, bekomme aber mit 'Pushing The Pink Envelope' einen schmucken Ohrwurm, mit 'Waco Jesus' ein gebrülltes Mathcore-Aushängeschild und mit 'Designer Shroud Of Turin' einen kleinen Schwenk in die 00-Jahre vor den Latz geknallt. Kreativ sind die Jungs also allemal.



Grindcore, Jazz, Progressive Rock, Modern Metal und über die Genregrenzen hinaus – CALLOUS DAOBOYS sollte man als Freund solcher Combos wie BETWEEN THE BURIED AND ME, PROTEST THE HERO, NORTHLANE, ARCHITECT und eben THE DILLINGER ESCAPE PLAN auf jeden Fall auf dem Zettel haben und sich, falls noch nicht geschehen, mit dieser EP ein erstes Bild von dieser interessanten und positiv chaotischen Band machen. Es könnte sich lohnen.