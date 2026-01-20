I've been living on the edge so long where the winds of limbo roar...

"Fire Of Unknown Origin" war mein erstes Album von BLUE ÖYSTER CULT. Ich kannte seinerzeit nur die "blaue" mit ihrem Welthit 'Don't Fear The Reaper'. 'This Ain't The Summer Of Love' und 'Tattoo Vampire' waren meine Faves auf "Agents Of Fortune", die ich als Kindchen hörte. Auf Kassette, logo!

"Fire Of Unknown Origin" wurde von Martin Birch produziert, der auch mit IRON MAIDEN so treffliche Arbeit leistete. Das Album beendete die sogenannte goldene Ära der Band, und wie. Auch hier ist vom Opener 'Fire Of Unknown Origin' bis hin zum lässigen Finale 'Don't Turn Your Back' alles Gold, was schon von ferne glänzt. Das groovig-eingängige 'Burnin' For You' wurde der Schmusehit des Albums.

Klar, wenn BÖC 'Veteran Of The Psychic Wars' anstimmt, muss die Welt stillstehen: Der Song ist eine Göttergabe, primus inter pares. Ganz großartig, der Rhythmus, Gesang, die Instrumentierung. "Don't let these shakes go on, it's time we had a break from it" ist die Ohrwurmstelle ohnegleichen. Mit 'The Alchemist' von "The Symbol Remains" konnten sie vierzig Jahre später genial daran anknüpfen. Übrigens: METALLICA coverten 'Veteran Of The Psychic Wars' in überzeugender Manier.

'Sole Survivor' und 'Heavy Metal' bieten diesen ganz eigenartigen BÖC-Groove, den nur diese Band so hinbekommt. Der Gesang von Eric Bloom ist so charakteristisch, dass man ihn unter Tausenden wiedererkennt. 'Vengeance (The Pact)' ist noch einer dieser zum Sterben schönen Songs. 'To defend, this is the pact...': einfach geil! Eigentlich hörte ich damals härtere Sachen, aber BÖC, VAN HALEN, DEF LEPPARD, SLADE und ein paar andere kamen regelmäßig auf den Plattenteller.

'After Dark' folgt frech und flott, Keyboards ziehen hübsche Schleifen. Mit 'Joan Crawford' setzen die US-Boys noch einen drauf: "Joan Crawford has risen from the grave" tönt es entspannt und dennoch ernst. Der Text ist wie auch die Texte der anderen Lieder ganz wunderbar geraten. Noch ein kleiner Auszug? "Policemen are hidin' behind the skirts of little girls - their eyes have turned the color of frozen meat".

Dieses Album steht bei mir ganz oben, wobei ich BÖC auch sonst ganz wunderbar finde. Sah sie ja im letzten Jahr in Berlin: Hammer!