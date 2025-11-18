BLOODBOUND - Field Of Swords

Field Of Swords

Genre:
Melodic Heavy / Power Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Napalm Records
Release:
21.11.2025

    1. Field Of Swords
    2. As Empires Fall
    3. Defenders Of Jerusalem
    4. The Code Of Warriors
    5. Land Of The Brave
    6. Light The Sky
    7. Teutonic Knights
    8. Forged In Iron
    9. Pain And Glory
    10. Born To Be King
    11. The Nine Crusades

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

