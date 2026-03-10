Melodic Death mit Highlights, aber auch Abzüge in der klanglichen B-Note.

Schaut man sich die bisherige Historie der Finnen BLOOD RED DELUSION an, könnte man meinen, dass die Band mit gerade einmal zwei Alben noch zu den Newcomern im melodischen Todesstahl gehören würde. Doch weit gefehlt, denn bereits vor der Gründung im Jahr 2022 war Sänger und Gitarrist Juuso Laitinen mit anderen Mitmusikern unter dem Banner DEATHPROOF unterwegs. Die alte Inkarnation der Band veröffentlichte dabei vier EPs zwischen 2008 und 2020, bevor schlussendlich der Neustart unter neuem Namen erfolgte, dem mit "Bloodlust Awakening" nun ein drittes Kapitel auf Albumdistanz hinzugefügt wird.



Ihren Stil beschreibt die Truppe aus Kotka dabei selbst als kompromisslosen Angriff auf die Hörmuscheln, der trotzdem Melodie und Aggression in der Balance halten soll. Nun, 'To The Past' scheint diese Aussage als Opener erst einmal zu untergraben, denn abseits vereinzelter Leads nehmen die Melodien hier definitiv weniger Raum ein, als man das im Melodic Death Metal erwarten würde. Viel mehr ist die Nummer eine rasante und sehr moderne Riff-Attacke, die sich irgendwo zwischen Death Metal und Metalcore bewegt. Unterstrichen wird der moderne Aspekt von einer wuchtigen Produktion, die mir allerdings die Screams von Fronter Hannu Mikkola etwas zu sehr in den Vordergrund stellt. Ebenso wirkt das Ende der Nummer etwas abrupt, denn nach einem schönen Gitarrenlead faded der Track recht überraschend bei einer Wiederholung des Hauptriffs aus. Ein überzeugender Einstieg sieht anders aus, auch wenn die Finnen schnell demonstrieren, dass sie definitiv handwerklich in der ersten Liga mitspielen könnten.



Mit 'Devastating & Profound' geht es dann aber deutlich überzeugender weiter, denn hier holen einen von Beginn an feine Gitarrenleads ab, die sogar die Brücke hinüber zu den späteren Werken von CHILDREN OF BODOM schlagen. Der Bezug bleibt allerdings flüchtig, denn sobald in den Strophen wieder mit voller Wucht losmusiziert wird, ist es doch eher die amerikanische Melodic-Death-Interpretation von Kollegen wie LAMB OF GOD, die hörbar Pate gestanden hat. Da der Refrain aber eine weitere tolle Melodie als Fundament bekommt, geht der zweite Track der Platte als erster Anspieltipp über die Linie, auch wenn ich dabei bleibe, dass die gesamte Musik deutlich mehr Wirkung erzielen könnte, wenn die Screams bloß nicht so weit in der Vordergrund gemischt wären, dass die melodischen Lead-Gitarren teilweise ihre hymnische Wirkung gänzlich einbüßen.



Dieses Problem prägt, genauso wie der teilweise doch etwas zu sehr auf Breitwand gepolte Sound, auch die restliche Spielzeit, was gleich doppelt schade ist, denn zur Mitte des Albums hin kommen die vier Finnen erst so richtig in Fahrt. Gerade das sehr auf COB Bezug nehmende 'Now I Am' und die Groove-Melodie-Dampfwalze 'Hollow Queen' haben echtes Hit-Potential und brennen sich schnell ins Gedächtnis ein. Ebenfalls ist 'Never Fading Hate' mit unheimlich packendem und trotzdem temporeichen Refrain ein weiterer Song, den ich euch ans Herz legen würde, wenn ihr schnell das volle Potential von BLOOD RED DELUSION erfassen wollt und euren Melodic Death Metal gerne mit einer ordentlichen Portion Aggression serviert bekommt.



Komplett abgerufen wird das unbestreitbar vorhandene Potential auf "Bloodlust Awakening" aber noch nicht, denn gerade hinten heraus hat die Scheibe auch wieder ein paar Längen. Trotzdem, wenn der finnische Vierer auf allen Zylindern feuert, kommen richtig starke Tracks zustande, die nun eigentlich nur klanglich etwas besser in Szene gesetzt werden müssten, um das Quartett auf das nächste Level zu hieven.