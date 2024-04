Stumpfes Underground-Brett aus Hessen!

Das Debüt-Album von BLOOD COURT, "Profane Purgatory", ist mittlerweile nicht mehr ganz neu. Die Hessen aus Kassel haben ihr erstes Scheibchen in der Corona-Zeit komponiert und vor etwa zwei Jahren aufgenommen. Im Herbst 2022 hat es dann das Licht der Welt erblickt.

Wobei schon ein Blick aufs Cover sagt: Mit Licht hat das hier wenig bis gar nichts zu tun! Der Death Metal der nicht unerfahrenen Musikanten ist brutal, vereinigt schwedische und amerikanische Elemente mit sehr guttural-brutalen Vocals und teils erstaunlich harmonischen Gitarren-Leads, die an DISSECTION oder andere schwedische heimliche NWoBHM-Fans erinnert. Gerade instrumental holt mich das schon ziemlich ab. Auch die teils überraschenden Tempowechsel faszinieren mich. Das Schlagzeugspiel ist intensiv, aber nicht uninspiriert einseitig. Trotzdem habe ich dieses Underground-Brett als "stumpf" bezeichnet. Damit meine ich in keinster Weise, dass diese Scheibe unmusikalisch wäre! Sie ist eben rabiater Höhlenmenschen-Metal, fernab von jeglicher Chart-Tauglichkeit. Und das ist auch gut so.

Der Sound, den der ehemalige HOLY MOSES-Gitarrist Andy Classen der Band gezaubert hat, ist druckvoll und klar, aber nicht nervtötend ballerig. Für eine Eigenproduktion ist das wirklich hochklassig, locker auf dem Niveau vieler Labelveröffentlichungen! Wenn der Gesang noch etwas abwechslungsreicher wäre, dann wäre hier sogar noch etwas mehr drin. Sporadisch eingesetzte Black-Metal-Screams werten das Material auf, dürften aber definitiv mehr Raum gewinnen.

Genrefans sollten der Scheibe ein Ohr leihen. Hoffentlich gibt es noch Exemplare bei der Band.

PS: Das Booklet ist wirklich extrem hochklassig! Das hat beinahe Van-Records-Niveau. Extrem stark gemachte Illustrationen, dazu alle Texte. Da könnten sich viele Bands mal eine Scheibe abschneiden.

Anspieltipps: Die ganze Scheibe ist ein böses Stück Metal!