Erneut Musik zum Träumen.

Nach dem Auftakt zum 25-jährigem Band-Jubiläum von BLACKMORE'S NIGHT mit der Re-Mixed Edition ihres Debütalbums "Shadow Of The Moon" im Jahr 2023, gibt es jetzt eine Fortsetzung mit dem Re-mix zu "Fires At Midnight". Dabei wurde das Album komplett neu abgemischt und ist erstmals auch auf Vinyl erhältlich. Die Erstveröffentlichung war im Juli 2001.



Neben den traditionellen Instrumenten wie Harfe, Drehleier, Flöte, Mandoline Tamburin, Bagpipe und Schalmei, kam hier stärker die E-Gitarre von Ritchie Blackmore zum Einsatz. Dadurch würde ich das Album in den Bereich Folk-Rock einsortieren. Genauso hat es 2001 auch unser Kollege Andreas Jur gehandhabt, dessen Rezension ich nichts hinzuzufügen habe. Er spricht mir aus der Seele, auch ich empfinde so und könnte es heutzutage nicht besser ausdrücken. Meine Anmerkungen beschränke ich also auf das, was "neu" ist.



Was natürlich nicht neu ist, mich aber sofort wieder ab dem ersten Song 'Written In The Stars' bis zum letzten Song 'Fires At Midnight' (in der 2024 neu aufgenomenen Version) beeindruckt, ist die wunderbare Stimme von Candice Night. Sie fängt an zu singen und zieht mich augenblicklich in ihren Bann. Es ist Musik zum Entschleunigen, zum Abschalten, zum Träumen. Ja, man wünscht sich an ein Lagerfeuer, um der Musik zu lauschen. Okay, ein prasselndes Kaminfeuer würde es auch tun.



Da mir beides leider nicht zur Verfügung steht, müssen es die Kopfhörer und der gemütliche Sessel richten und ich lasse mit geschlossenen Augen die Musik auf mich wirken. Entspannung pur.



Abgerundet wird diese Neuausgabe von einem ansprechenden, doppelt aufklappbaren Digipack. Es gibt zwei Booklets, eines mit allen Texten und etlichen Fotos. Das andere enthält ebenfalls etliche hübsche Fotos, aufgepeppt mit einigen Text-Snippets. Um noch einmal auf die beiden Neuaufnahmen von 'Written In The Stars'und 'Fires At Midnight' zurückzukommen, die Candice Night 2024 neue eingesungen hat: Ich habe mir die Tracks natürlich mehr als einmal angehört und kann dazu nur sagen: Candice hatte und hat eine wunderbare Stimme. Die klingt in der Neufassung vielleicht etwas kräftiger, aber ob "alt" oder "neu" – es sind zwei wunderschöne Songs.



Als Fazit lässt sich sagen: "Fires At Midnight (25th Anniversary Edition)" ist eine schöne Sache und wer das Originalalbum nicht hat, kann mit dieser Neuauflage nichts falsch machen. Für Vinylfreunde ist es natürlich auch verlockend.