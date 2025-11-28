BEZDAN - Upon The Altar

Upon The Altar

Genre:
Black Metal / Thrash Metal
∅-Note:
8.00
Label:
I Hate Records
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Upon The Altar
    2. Sacrificial Death
    3. Dark mssiah
    4. When Death Becomes Your Life
    5. Endless Fields Of Bones
    6. Hades Knights
    7. Vengeance
    8. Infernal Howls
    9. Crypts Of Ancient

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

